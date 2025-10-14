Cela faisait plusieurs jours que les propriétaires de Pixel 10 se plaignaient de plantages d'applications intempestifs. Google vient enfin de mettre fin à ce problème.
Entre problèmes de son et soucis d'affichage, les Google Pixel 10, dont le lancement date seulement du 28 août, ne réalisent pas le meilleur démarrage. Le week-end dernier, un nouveau bug a touché ces smartphones, ainsi que leurs grands frères, les Pixel 9 : les applications plantaient sans arrêt et les utilisateurs ont dû recourir à des astuces de fortune pour s'en sortir. Heureusement, c'est désormais de l'histoire ancienne.
Google corrige un nouveau bug sur ses Pixel 10
C'est la série noire pour les Pixel 10 mais Google est, bien heureusement, réactif. Ces derniers jours, de nombreux plantages d'applications ont considérablement perturbé l'expérience des utilisateurs. Une notification les prévenait à chaque fois que la boîte de dialogue ne répondait pas et il était impossible d'utiliser les services installés sur leurs téléphones.
Pour certains, la situation s'est aggravée au point que leurs portables étaient devenus pratiquement inutilisables. Une solution de fortune avait toutefois été partagée par un utilisateur sur Reddit : il fallait désinstaller la dernière mise à jour des services Google Play pour tenter de mettre fin au problème.
Touché par le bug, Artem Russakovskii, fondateur d'Android Police, a contacté Google, qui a classé l'incident comme hautement prioritaire. Il a aussi partagé sur les réseaux les avancées de l'équipe, qui est parvenue, au bout de 24 heures, à mettre fin aux crashes en déployant un correctif côté serveur.
L'origine des plantages reste inconnue
Alors, qu'est-ce qui a provoqué ces plantages intempestifs ? Pour l'instant, la cause du problème reste un mystère : Google est actuellement en train de mener son enquête et on espère que le géant de la Tech partagera bientôt ses conclusions.
En attendant, les utilisateurs dont les appareils ont été touchés par le bug peuvent dès à présent télécharger la dernière version des services Google Play et redémarrer leurs smartphones. Cette mise à jour devrait leur permettre de réparer leurs téléphones et de revenir à la normale.
Ce n'est hélas pas la première fois que les mobiles de la firme, Pixel 10 ou autres, font face à des bugs : problèmes d'autonomie, d'appareil photo et autres. On espère que Google saura redresser la barre pour ses futurs modèles.
