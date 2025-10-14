Entre problèmes de son et soucis d'affichage, les Google Pixel 10, dont le lancement date seulement du 28 août, ne réalisent pas le meilleur démarrage. Le week-end dernier, un nouveau bug a touché ces smartphones, ainsi que leurs grands frères, les Pixel 9 : les applications plantaient sans arrêt et les utilisateurs ont dû recourir à des astuces de fortune pour s'en sortir. Heureusement, c'est désormais de l'histoire ancienne.