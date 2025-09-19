Votre Google Pixel émet un son de mauvaise qualité ? La solution se trouve entre vos mains, elle est super simple à mettre en place et ne coûte strictement rien !
La sortie du Google Pixel 10 Pro XL s’accompagne, comme souvent dans la gamme Pixel, de quelques bugs inattendus. Parmi ceux signalés par les utilisateurs, un problème de variation soudaine du volume audio lors de l’enregistrement de vidéos. C'est le cas notamment en effectuant des zooms avant ou arrière. Ce souci, bien que mineur certes, mais dérangeant, vient en fait d'une modification matérielle réalisée par Google, pour améliorer l'expérience gaming de son smartphone.
Un petit changement physique à l'origine
Google a inversé la position du microphone inférieur et du haut-parleur sur le Pixel 10 Pro XL par rapport à son prédécesseur, le Pixel 9 Pro XL. Ce choix visait à éviter que les utilisateurs ne couvrent accidentellement le haut-parleur avec la main droite en mode paysage.
Cependant, cette petite modification, en apparence anodine, a engendré un effet secondaire. En effet, lorsque l'utilisateur tient l’appareil à la verticale pour filmer, le pouce droit peut obstruer partiellement le microphone lors des mouvements de zoom. Le relâchement ou l’ajustement de la prise en main modifie alors la pression exercée sur le microphone, provoquant des pics de volume audio dans les enregistrements.
Ce phénomène a été mis en lumière par nos confrères de chez Android Police, qui ont partagé une vidéo illustrant le problème. Après une session de débogage avec l’équipe technique de Google, il a confirmé que la cause était bien liée à cette nouvelle disposition des composants.
Une solution simple mais pas intuitive
Pour éviter ce bug, Google recommande de faire pivoter le téléphone de 180 degrés avant d’enregistrer une vidéo. Cette manipulation change la position de la main et empêche le pouce de bloquer le microphone. Cette solution reste toutefois peu pratique pour la majorité des utilisateurs, notamment les droitiers, pour qui la prise en main naturelle du smartphone ne correspond pas à cette orientation inversée.
Si ce contournement permet de résoudre le problème, il n'est absolument pas intuitif. En effet, la plupart des utilisateurs ne feront pas spontanément le lien entre la qualité audio de leurs vidéos et la position de leur main. Par ailleurs, il n’est pas encore confirmé si cette modification concerne uniquement le Pixel 10 Pro XL ou s’étend à l’ensemble de la gamme Pixel 10. Dans ce dernier cas, d’autres appareils pourraient être affectés par le même bug.
