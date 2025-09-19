Google a inversé la position du microphone inférieur et du haut-parleur sur le Pixel 10 Pro XL par rapport à son prédécesseur, le Pixel 9 Pro XL. Ce choix visait à éviter que les utilisateurs ne couvrent accidentellement le haut-parleur avec la main droite en mode paysage.

Cependant, cette petite modification, en apparence anodine, a engendré un effet secondaire. En effet, lorsque l'utilisateur tient l’appareil à la verticale pour filmer, le pouce droit peut obstruer partiellement le microphone lors des mouvements de zoom. Le relâchement ou l’ajustement de la prise en main modifie alors la pression exercée sur le microphone, provoquant des pics de volume audio dans les enregistrements.