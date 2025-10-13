Arrivés il y a peu sur le marché, les Google Pixel 10 rencontrent quelques soucis avec leurs applications. Heureusement, il existe une solution temporaire.
Disponibles depuis le 28 août dernier, les Google Pixel 10 étaient très attendus par les utilisateurs. La marque a, d'ailleurs, fait son grand retour dans le top 5 des mobiles premium. Mais voilà, si beaucoup se sont réjouis de l'ouverture de la bêta Android à ces smartphones, d'autres ont pointé du doigt leurs faiblesses : problèmes de son dans les vidéos, bugs d'écran, etc. Des dysfonctionnements d'applications ont également été recensés ces derniers jours par les utilisateurs.
Des plantages intempestifs sur les Google Pixel 10
Ce week-end, de nombreux propriétaires de Pixel 10 ont rencontré des soucis avec leurs applications. Ces dernières se sont mises à s'éteindre de manière intempestive et Android affichait à chaque fois une notification indiquant que la boîte de dialogue ne répondait pas. Les plaintes sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à fuser.
Si d'après Reddit, la majorité des utilisateurs touchés par ce bug possèdent un Google Pixel 10, il semblerait que les Google Pixel 9 soient également affectés. Tous les autres smartphones de la marque sont, a priori, épargnés. Le bug semble concerner le gros des applications Android : il est donc possible que l'origine du problème viennent des services Google Play. Ce n'est, hélas, pas le seul souci qui affecte le Play Store en ce moment.
Une solution temporaire en attendant mieux
En l'absence de communication de Google sur le sujet, les utilisateurs ont, bien sûr, tenté de trouver une solution eux-mêmes. Beaucoup ont essayé, par exemple, de vider le cache de leurs applications et de supprimer les données associées, mais cela n'a pas fonctionné. D'autres ont tenté de réinstaller les apps, sans succès non plus.
Mais un utilisateur semble avoir trouvé une solution de secours, qu'il a rapidement partagée sur Reddit : il faudrait « mettre à jour vers la mise à jour d'octobre du système d'exploitation Android, puis désinstaller les mises à jour des services Google Play et du Google Play Store. La désinstallation de la mise à jour des services Play vous déconnectera de votre ou vos comptes Google sur votre téléphone, alors assurez-vous d'avoir des clés d'accès secondaires configurées pour vos comptes avant de faire cela. »
On le voit, cette solution est loin d'être parfaite et c'est pourquoi il vaut mieux l'utiliser en dernier recours. Google ne devrait probablement pas tarder à réagir en déployant un correctif. En attendant, si vous n'avez pas installé la dernière mise à jour du Play Store, mieux vaut vous abstenir en espérant des temps meilleurs.
