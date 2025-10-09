On le sait, de plus en plus d'applications fonctionnent avec un système d'abonnement. Mais les boutiques d'apps ne sont pas toujours fiables et le dernier rapport de RevenueCat sur les indicateurs de performance des abonnements intégrés aux applications le prouve. Les chiffres montrent, en effet, que les utilisateurs ont deux fois plus de soucis de paiement sur le Play Store que sur l'App Store : 28,2 % des abonnements annulés sur le Play Store proviennent, en effet, d'erreurs de facturation, contre 15,1 % sur la boutique d'Apple.