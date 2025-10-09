Le dernier rapport de RevenueCat, qui s'est intéressé à plus de 75 000 applications avec abonnement, montre que les utilisateurs Android rencontrent bien plus d'erreurs de facturation que les utilisateurs iOS.
Bien qu'il ait été allégé de près de 50 % de ses applications, le Google Play Store reste incontournable pour les utilisateurs Android. La justice a récemment ordonné à Google d'ouvrir cette boutique d'apps à la concurrence, ce qui est loin d'avoir plu au géant de la Tech. La boutique fait aussi face à un autre défi : les erreurs de facturation, qui affectent aussi bien les utilisateurs que les développeurs.
Les erreurs de facturation, fléau du Google Play Store
On le sait, de plus en plus d'applications fonctionnent avec un système d'abonnement. Mais les boutiques d'apps ne sont pas toujours fiables et le dernier rapport de RevenueCat sur les indicateurs de performance des abonnements intégrés aux applications le prouve. Les chiffres montrent, en effet, que les utilisateurs ont deux fois plus de soucis de paiement sur le Play Store que sur l'App Store : 28,2 % des abonnements annulés sur le Play Store proviennent, en effet, d'erreurs de facturation, contre 15,1 % sur la boutique d'Apple.
Ces erreurs de facturation, qui interrompent les abonnements de façon intempestive, sont loin d'être anodines : elles dégradent considérablement l'expérience des utilisateurs et peuvent faire perdre un temps précieux à ceux qui tentent de réactiver leurs abonnements. Les développeurs sont également impactés puisque ces bugs font baisser le taux de rétention de leurs apps et peuvent entraîner des baisses de revenus. En somme, tout l'écosystème est impacté.
L'App Store convertit bien plus que son concurrent
Le rapport nous apprend aussi que les applis avec abonnement ont beaucoup de mal à conserver leurs utilisateurs : si 82 % des essais gratuits démarrent le jour du téléchargement, 30 % des abonnés annuels se désabonnent durant le premier mois. Le prix des services pèse également lourd sur la balance avec 36 % de rétention d'abonnés après un an pour des applis abordables contre 6,7 % pour des outils plus chers. Tous ces éléments ont donc une importance cruciale dans la rétention des utilisateurs.
Sans surprise, Apple tire son épingle du jeu. Proposant une meilleure expérience, l'App Store est leader quand il s'agit de convertir de simples téléchargements en abonnements payants : « L'App Store surpasse systématiquement Google Play dans toutes les régions, avec un revenu médian mondial D60 de 0,38 $ contre 0,14 $, ce qui renforce le potentiel de monétisation plus élevé d'Apple », explique notamment le rapport.
La plateforme d'Apple brille particulièrement dans le commerce, la santé, le fitness et l'éducation, des domaines notoirement connus pour leurs résultats durables. RevenueCat précise aussi que « l'App Store génère une adoption nettement plus élevée des offres, avec 17,6 % des utilisateurs qui utilisent une forme d'offre, contre seulement 7,3 % sur Google Play. Cela suggère que l'écosystème d'Apple encourage davantage l'utilisation promotionnelle. »
Pour remonter la pente et damer le pion à son éternel concurrent, Google devra mettre les bouchées doubles pour améliorer son système de facturation. Le géant parviendra-t-il à redorer son image auprès des utilisateurs et des développeurs ? L'avenir nous le dira.
