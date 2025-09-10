Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les chiffres de Google sur cette même période : le géant de la Tech a, en effet, coiffé au poteau, tous ses concurrents et affiche une croissante insolente de 105 %. Comment expliquer ces résultats ? Le rapport du cabinet Counterpoint Research fournit quelques explications : « les ventes ont doublé sur un an, portées par les excellentes performances de la série Pixel 9, son expansion sur de nouveaux marchés et des efforts marketing plus agressifs. »