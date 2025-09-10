Google est enfin récompensé de ses efforts : ses téléphones Pixel connaissent actuellement la croissance la plus rapide au monde.
- Les ventes de smartphones Pixel ont connu une croissance impressionnante de 105 % au premier semestre 2025.
- Google a su se hisser dans le top 5 des smartphones haut de gamme grâce à une stratégie axée sur l'IA.
- Apple reste leader du marché premium, mais Google progresse rapidement grâce à ses efforts marketing et l'expansion de ses produits.
La gamme des Google Pixel 10 a été dévoilée le mois dernier. Malgré quelques bugs d'affichage rapidement corrigés par des mises à jour, les nouveaux modèles ont largement de quoi plaire. La popularité des smartphones Google Pixel n'a, d'ailleurs, jamais été aussi grande : ils affichent, en effet, cette année une croissance remarquable. On vous explique.
Une impressionnante croissance de 105 %
Les ventes mondiales de smartphones haut de gamme se portent bien, très bien même. Selon l'étude « Handset Model Sales Tracker » du cabinet d'analyse Counterpoint Research, elles auraient, au premier semestre 2025, augmenté de 8 % par rapport au premier semestre 2024, alors même que les lancements majeurs de ces produits ont, en général, lieu lors des seconds semestres.
Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les chiffres de Google sur cette même période : le géant de la Tech a, en effet, coiffé au poteau, tous ses concurrents et affiche une croissante insolente de 105 %. Comment expliquer ces résultats ? Le rapport du cabinet Counterpoint Research fournit quelques explications : « les ventes ont doublé sur un an, portées par les excellentes performances de la série Pixel 9, son expansion sur de nouveaux marchés et des efforts marketing plus agressifs. »
Les Pixel entrent dans le Top 5 mondial des smartphones premium
Ayant parié sur l'IA, le géant de la Tech a, pour se différencier de la concurrence, mis en avant une « expérience épurée logicielle plutôt que de se contenter de mettre l'accent sur les spécifications matérielles. » Une stratégie payante : après cinq années d'efforts continus, Google fait un retour en fanfare dans le top 5 mondial des smartphones haut de gamme.
Cela ne veut cependant pas dire qu'il est en première place : Apple conserve sa place de numéro 1 avec 62 % de parts de marché sur le segment premium et une croissance assez faible de 3 %. Grâce au succès de sa gamme S25, Samsung est juste derrière avec une croissance 7 %. On retrouve également Huawei en troisième place avec une croissance de 24 % et Xiaomi en quatrième place avec une belle croissance de 55 %.
Une chose est sûre : Google n'a pas dit son dernier mot et il faudra ouvrir l'œil pour voir si la marque parvient à s'imposer face à ses concurrents.
