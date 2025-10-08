Alors que Google garde encore le silence, les détails de la mise à jour d'octobre pour les Pixel se dévoilent déjà. Au programme : une série de correctifs bienvenus qui vont soulager de nombreux utilisateurs au quotidien.
Un opérateur américain a vendu la mèche un peu trop tôt, publiant les notes de version avant même l'annonce officielle de Google. Cette mise à jour mensuelle, attendue de pied ferme, ne s'annonce pas comme une refonte majeure, mais plutôt comme un patch de maintenance essentiel. Son objectif est clair : peaufiner l'expérience utilisateur du smartphone en gommant les petites imperfections des derniers mois.
Gros focus sur la stabilité
Deux correctifs communs visent l’interface : disparition d’un fond semi‑transparent apparu chez certains à l’ouverture de l’appareil photo, et résolution d’un plantage lors du démarrage ou de l’arrêt de la diffusion via le sélecteur de sortie multimédia. Ce duo s’attaque à des gestes répétés au quotidien, du lancement photo à la bascule audio/vidéo, où la moindre latence ou anomalie casse l’expérience. À l’usage, l’objectif est simple : des transitions plus propres et des sessions de diffusion plus fiables.
Les Pixel 9 et Pixel 10 corrigent l’absence d’indication de lampe torche dans le widget « At a Glance », un petit détail qui compte pour suivre l’état du téléphone d’un coup d’œil. Sur Pixel 7, un correctif « affichage et graphismes » élimine un scintillement ou une extinction de l’écran dans certaines conditions, symptôme particulièrement pénalisant à l’usage.
Le bulletin « Android Security Bulletin — October 2025 » est publié, mais ne détaille pas encore de vulnérabilités, ce qui explique que le niveau de correctif reste, pour l’instant, calé sur septembre dans les fiches opérateur. Cette situation peut évoluer lorsque Google ajoute les liens AOSP et met à jour ses tableaux, comme cela arrive parfois dans les 48 heures suivant la publication initiale.
Dans l’attente du déploiement, l’intérêt de ce patch tient à des gains tangibles : ouverture de l’appareil photo, diffusion multimédia plus stable et indicateurs système plus cohérents. Reste à surveiller, à moyen terme, la prochaine Feature Drop de décembre, traditionnellement porteuse d’ajouts plus visibles.