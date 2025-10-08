Les Pixel 9 et Pixel 10 corrigent l’absence d’indication de lampe torche dans le widget « At a Glance », un petit détail qui compte pour suivre l’état du téléphone d’un coup d’œil. Sur Pixel 7, un correctif « affichage et graphismes » élimine un scintillement ou une extinction de l’écran dans certaines conditions, symptôme particulièrement pénalisant à l’usage.

Le bulletin « Android Security Bulletin — October 2025 » est publié, mais ne détaille pas encore de vulnérabilités, ce qui explique que le niveau de correctif reste, pour l’instant, calé sur septembre dans les fiches opérateur. Cette situation peut évoluer lorsque Google ajoute les liens AOSP et met à jour ses tableaux, comme cela arrive parfois dans les 48 heures suivant la publication initiale.

Dans l’attente du déploiement, l’intérêt de ce patch tient à des gains tangibles : ouverture de l’appareil photo, diffusion multimédia plus stable et indicateurs système plus cohérents. Reste à surveiller, à moyen terme, la prochaine Feature Drop de décembre, traditionnellement porteuse d’ajouts plus visibles.