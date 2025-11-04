yomiel

L’alternative sur Android n’est que Samsung et les marques chinoises.

Que Pixel prenne des parts de marchés sur ces dernières n’est que justice et tout bénéf, du moins sur le marché occidental.

Après les balbutiements sur la fiabilité, il reste le problème du chip qui est plus lent et chauffe plus que les autres sur le haut de gamme.

Il ne manque plus qu’à résoudre ce problème et Pixel sera finalement le port étendard des téléphones Android dans quelques années, position actuellement occupée par Samsung.