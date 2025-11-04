Et si Google était finalement pris au sérieux sur le marché des smartphones, au delà du cercle finalement assez restreint des passionnés ? La dernière publication de Counterpoint Research montre en tout cas que les Pixel 10 séduisent dans des proportions beaucoup plus grandes que leurs prédécesseurs.
Un plébiscite qu'il faut attribuer à l'intelligence artificielle ? Aux avancées de la puce Tensor G5 ? Aux facilités de migration depuis iOS, ou encore aux promesses ambitieuses sur la photo ? Peut-être un peu de tout cela. Toujours est-il qu'avec ses Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL et le tout récent Pixel 10 Pro Fold, Google signe un bond de 28% des ventes de ses smartphones sur un an.
Google s'envole sur le marché des smartphones
Si vous lisez Clubic depuis longtemps, vous savez sans doute tout le bien que l'on pense des smartphones de Google. Très bien conçus, judicieusement positionnés en termes de prix, excellents en photo… on a tendance, avec d'autres, à les présenter comme « les iPhone d'Android ». Pourtant, il existe un véritable monde entre les iPhone, justement, et les Google Pixel en termes de ventes. Jusqu'ici, les Pixel ne sont restés qu'un succès d'estime pour le géant du web. Quand bien même ses smartphones sont réputés excellents, Google ne s'est jamais hissé dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde, ou même simplement aux États-Unis.
Pourtant, une véritable bascule semble en train de s'opérer. Le cabinet Counterpoint Research affirme que le mois de septembre 2025 représente le meilleur mois de ventes de toute l'histoire de la marque Google Pixel aux USA.
Désormais, Google compterait pour environ 6% des parts de marché sur le segment des smartphones premium (>600$), contre quasiment rien (0,1%) trois ans auparavant. Le site spécialisé Android Authority rattrape toutefois Counterpoint sur cette comparaison : en septembre 2022, Google n'avait pas encore lancé sa gamme Pixel 7, et le Pixel 6 Pro, alors vieillissant, ne se vendait presque plus.
Comment expliquer le succès des Pixel 10 ?
Comme je l'écrivais dans mon test des Pixel 10 et Pixel 10 Pro, cette nouvelle famille de produits marque une forme d'aboutissement pour Google. D'apparence, ces nouveaux produits n'ont pas grand-chose de très différent de leurs aînés, mais Google a pris de l'assurance à la fois dans la fabrication de smartphones, et aussi dans l'intégration de son IA Gemini au cœur de l'expérience utilisateur.
Dans un contexte de ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, Google a su prouver qu'il avait pris une avance considérable sur la concurrence (Samsung mis à part), et en joue dans sa communication. Cette année, la firme a notamment facilité le transfert de données depuis iOS pour rassurer les utilisateurs et utilisatrices lasses d'attendre qu'Apple tienne ses promesses en matière d'IA qu'il est possible, et facile, de changer de crèmerie.
Il faut également dire que le line up de cette année est plus conséquent que jamais, avec quatre nouveaux modèles disponibles (presque) simultanément. Les Pixel 10 sont également sortis quelques semaines avant les iPhone 17. Mais, on sait que ceux-là ont également beaucoup convaincu (nous les premiers). La preuve : l'iPhone 17 classique est très difficile à se procurer depuis sa sortie mi-septembre.
- Un design impeccable
- Écran hyper lumineux et coloré
- Très à l'aise en photo et vidéo