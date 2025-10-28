Une fois de plus, une fuite vient éventer les plans de Google pour ses smartphones Pixel. Au menu de la prochaine mise à jour : une personnalisation qui lorgne enfin sur la concurrence et quelques ajouts créatifs bienvenus.
On dirait bien que Google a laissé traîner quelques captures d'écran compromettantes. Des visuels, partagés par un groupe répondant au nom de Mystic Leaks, dévoilent ce qui nous attend pour la prochaine Feature Drop des Pixel, prévue aux alentours du 4 novembre. Alors, simple maladresse ou coup de com' savamment orchestré ? L'avenir nous le dira.
Des thèmes pour habiller son Pixel aux couleurs du moment
La grande vedette de cette fournée serait l'arrivée des packs de thèmes. Il était temps ! Google se décide enfin à proposer ce que des constructeurs comme Xiaomi ou OPPO offrent depuis des années : une personnalisation complète en un clic, qui applique à la fois fond d'écran, icônes et sons. Le premier partenariat, avec le film Wicked, donne le ton : attendez-vous à voir votre interface aux couleurs des succès du box-office.
Côté créativité, l'application Pixel Studio, jusqu'ici cantonnée aux images statiques, apprendrait à donner vie à ses créations. La promesse est de transformer une image générée par intelligence artificielle en GIF animé d'un simple claquement de doigts, ou presque. Une évolution logique qui transforme l'outil en une petite fabrique à mèmes, pour le meilleur et pour le pire. L'exclusivité de cette fonction aux récents Pixel 9 risque toutefois de faire grincer quelques dents.
Enfin, la fonction VIP, qui permet de ne jamais rater un message de ses proches, se fait plus visible. Les notifications des contacts importants s'habilleraient de jaune et de la photo du contact, pour mieux ressortir dans la jungle des alertes quotidiennes. Une solution pratique à un problème que les notifications incessantes ont elles-mêmes créé.
Reste à savoir si cette fuite, avec ses quelques défauts, est une maladresse ou une opération de communication savamment orchestrée par Google. Réponse attendue début novembre, lorsque la firme de Mountain View décidera enfin de lever le voile officiellement. D'ici là, les utilisateurs de Pixel peuvent déjà rêver leur prochain fond d'écran.