Réservé aux téléphones de Google, le lanceur Pixel permet aux utilisateurs de gérer leur écran d'accueil ainsi que leurs applications. Il inclut notamment un widget « Aperçu » qui permet de consulter en un coup d'oeil un certain nombre d'informations utiles, telles que la date, la météo, les évènements à venir, les tâche à réaliser, etc. Hélas, cette option pourtant utile a un défaut qui exaspère de nombreux utilisateurs : il est impossible de la faire disparaître.