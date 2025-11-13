Va-t-on enfin avoir plus de contrôle sur le lanceur des Google Pixel ? Google travaille actuellement sur une option qui devrait permettre de masquer facilement son option « Aperçu ».
Grâce à la série des Google Pixel 10, Google s'impose de plus en plus sur le marché des smartphones. Si certains bugs refusent de disparaître, le géant de la Tech ne manque toutefois pas d'idées pour faire évoluer ses téléphones. Son dernier Feature Drop, lancé cette semaine, le prouve bien. Mais d'autres améliorations sont également dans les tuyaux. On fait le point.
Google comble les lacunes de l'Aperçu Pixel
Réservé aux téléphones de Google, le lanceur Pixel permet aux utilisateurs de gérer leur écran d'accueil ainsi que leurs applications. Il inclut notamment un widget « Aperçu » qui permet de consulter en un coup d'oeil un certain nombre d'informations utiles, telles que la date, la météo, les évènements à venir, les tâche à réaliser, etc. Hélas, cette option pourtant utile a un défaut qui exaspère de nombreux utilisateurs : il est impossible de la faire disparaître.
L'Aperçu Pixel est activé par défaut sur les smartphones de la marque. Si, dans les paramètres généraux, une option permet de le supprimer de l'écran d'accueil, le widget reste envers et contre tout visible car il affiche toujours la date du jour. Mais Google semble avoir entendu les remarques de ses utilisateurs : le site Android Authority a, en effet, remarqué l'apparition d'une nouvelle option « Afficher sur l'écran d'accueil » dans la dernière version Canary d'Android (Android System Intelligence version B.17.playstore.pixel10.825046611).
Une fonction encore loin d'être finalisée
La fonctionnalité sur laquelle travaille Google n'est pas encore active mais son nom laisse penser qu'elle permettra de masquer ou d'afficher l'Aperçu Pixel à l'envi. Il sera donc bien plus facile d'avoir la main sur l'outil et d'éviter qu'il ne prenne trop de place sur l'interface d'accueil des téléphones Pixel.
Google n'ayant pas communiqué sur ses intentions, il est impossible, pour l'instant du moins, d'en savoir plus sur cette nouvelle option. On ne sait pas, par exemple, si la firme envisage un jour de déployer globalement cette avancée ou s'il s'agit juste d'un test, qui pourrait, s'il n'est pas concluant, être abandonné.
Il faudra donc attendre un peu pour savoir ce qu'il adviendra de cette nouveauté.