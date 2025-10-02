Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Pixel : Google teste actuellement une option facilitant le lancement d'applications. Elle ne date toutefois pas d'hier.
Les Google Pixel affichent une croissance phénoménale et ce succès est dû aux nombreux efforts récemment déployés par Google. Le géant de la Tech multiplie, en effet, les innovations sur ces smartphones : il mise notamment sur l'intelligence artificielle et les patchs de sécurité. Google n'hésite pas non plus à puiser dans ses anciennes idées, comme le prouve une nouveauté en cours de test actuellement. On vous explique.
Une ancienne fonction remise sur le devant de la scène
Il y a fort, fort longtemps, avant Android 13 QPR1, la barre de recherche du Pixel (qu'on appelle aussi Pixel Launcher) possédait une fonctionnalité bien pratique : le lancement d'applications. Hélas, Google a décidé un peu plus tard que cette barre servirait à lancer des recherches sur le web et l'option a été mise au placard.
Cependant, les choses pourraient bien être en train de changer. Sur Reddit, certains utilisateurs ont remarqué un discret changement sur leurs smartphones : ils peuvent désormais, en tapant le nom d'une app dans Pixel Launcher et en cliquant sur « Entrée » la lancer directement. Auparavant, il fallait taper le nom du service et cliquer dessus pour l'ouvrir.
Une option en cours de test chez certains utilisateurs
Cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de gagner un peu de temps lors du lancement de leurs applications. Il semblerait toutefois que l'équipe Google hésite encore sur son comportement. Certains utilisateurs rapportent, en effet, une variante : en tapant le nom d'une application dans le Pixel Launcher, ils ont, en effet, vu apparaître une petite mention « Ouvrir » à côté du service qui les intéressaient.
La nouveauté n'étant pas intégrée à Android 16 QPR1 ou QPR2, il semblerait qu'il s'agisse, pour l'heure, d'un test côté serveur. Seule une poignée d'utilisateurs a vu passer ce changement. Il est impossible, pour l'heure, de savoir si et quand Google va déployer la fonctionnalité à plus grande échelle. Cela pourrait en intéresser plus d'un et on espère la voir bientôt apparaître sur nos écrans.
