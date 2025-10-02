Les Google Pixel affichent une croissance phénoménale et ce succès est dû aux nombreux efforts récemment déployés par Google. Le géant de la Tech multiplie, en effet, les innovations sur ces smartphones : il mise notamment sur l'intelligence artificielle et les patchs de sécurité. Google n'hésite pas non plus à puiser dans ses anciennes idées, comme le prouve une nouveauté en cours de test actuellement. On vous explique.