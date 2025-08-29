Bonne nouvelle : toute la gamme des Google Pixel 10 embarque entre 12 et 16 Go de RAM. On n'en attendait pas moins de smartphones haut de gamme. Pourtant, une fraction importante de ce capital de mémoire-vive est totalement bloquée.
- Le Google Pixel 10 réserve 3,5 Go de RAM pour l'intelligence artificielle, laissant 8,5 Go utilisables.
- Cette allocation de RAM vise à améliorer les fonctionnalités d'IA, comme la traduction instantanée et l'analyse d'images.
- Bien que la puce Tensor G5 soit jugée décevante, Google privilégie désormais les performances liées à l'IA dans ses smartphones.
Google chouchoute son IA. D'après les trouvailles d'Android Authority, les nouveaux smartphones de Google réservent pas moins de 3,5 Go sur les 12 Go de RAM du Pixel 10 pour le seul fonctionnement de l'intelligence artificielle. En clair, si vous n'utilisez jamais l'intelligence artificielle, le dernier Pixel n'a plus que 8 Go de RAM. Pour un téléphone à 900€, ça pique un peu.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
L'IA en première classe
Il y a quelques années, Google s'était fait taper dessus après avoir annoncé que ses modèles d'IA locaux, Gemini Nano, ne pourraient tourner sur le Pixel 8 à cause de ses 8 Go de mémoire vive. Un épisode qui s'est finalement soldé par une concession de la part du constructeur, et tout le monde semblait s'en satisfaire. En tout cas, Google a semble-t-il appris sa leçon : le Pixel 10 allouent en permanence 3,5 Go de leurs 12 Go de RAM à l'intelligence artificielle. L'idée est de permettre une exécution plus rapide des fonctions locales, comme la traduction instantanée lors des appels, ou encore l'analyse d'une scène par le Coach Photo (l'une des features les plus gadgets de cette année).
Une méthode déjà éprouvée l'an dernier sur les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, nous rappelle Android Headlines. Mais, ces modèles (et leurs petits frères les 10 Pro) possèdent un total de 16 Go de RAM. Même en retirant cette « partition » de la mémoire vive dédiée à l'IA, on reste sur un contingent tout à fait acceptable pour un usage standard d'un smartphone.
Avec en réalité seulement 8,5 Go de RAM utilisable sur le Pixel 10, on est fatalement plus limités — même si je n'ai, personnellement, pas constaté de ralentissements sur le smartphone pendant mon test. En revanche, comme je l'écrivais dans mon article, la puce Tensor G5 est globalement décevante pour ses performances globales, parfois moins bonnes que l'an dernier.
La course aux performances est-elle terminée ?
Que doit-on penser de cette nouvelle ? D'un côté, Google n'a clairement jamais cherché à faire la course aux performances brutes sur ses Pixel. Et, il paraît désormais évident que Google est désormais une entreprise « AI first », cherchant à tout prix à pousser ses fonctionnalités d'intelligence artificielle par tous les canaux possibles. En ce sens, je ne trouve pas délirant que le Pixel 10 s'assure que ses fonctions d'IA soient les plus rapides possibles en garantissant un accès privilégié à la RAM.
Cela dit, peut-être que Google aurait dû jouer carte blanche et spécifier dans la fiche technique de ses nouveaux smartphones le découpage de l'allocation de la mémoire vive. Le fait est que les 12 Go de RAM du Pixel 10 ne sont pas pleinement mobilisables par l'utilisateur.
L'occasion de se demander si l'installation d'une ROM alternative, comme la trés en vue GrapheneOS, tournée vers la confidentialité, permettrait de récupérer cette RAM « perdue ». Gageons que l'on en saura plus en septembre, lorsque l'image dédiée aux Pixel 10 sera rendue disponible.
Une pratique qui, d'ailleurs, pourrait se généraliser auprès d'autres constructeurs comme Samsung, qui développe sa propre suite avec Galaxy AI, ou Apple avec Apple Intelligence. Dans tous les cas, il faut probablement s'attendre à ce que les fabricants mettent de plus en plus l'accent sur les « performances IA » de leurs produits. Quand on voit que même un smartphone à 400€ peut faire tourner Genshin Impact en Ultra, la course aux performances sur le très haut de gamme paraît tout de suite plus vaine.