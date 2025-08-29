yomiel

Les béhémoths de la tech sont en train de déployer ce qui est censé représenter l’avenir : moins de puissance en local, plus de puissance sur le cloud avec l’IA, modulable selon le niveau de l’abonnement et la bonne tenue de l’utilisateur.

Windows Next tournera aussi majoritairement sur des « thin clients » propulsés par des System on Chip ARM basse consommation. Copilot sera au centre et omniprésent.

Les smartphones gaming ne seront plus qualifiables en tant que smartphones, mais juste de console tactile avec connectivité cellulaire. Les constructeurs, majoritairement chinois, n’auront pas accès à l’infrastructure IA de Google.

Le verrouillage d’Android mis en parallèle avec cette tendance pourrait fortement réduire le choix côté consommateur.