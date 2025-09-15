Chaque semaine, les équipes de Google analysent les signalements de chercheurs indépendants et de partenaires industriels. Elles identifient les vulnérabilités exploitées activement ou susceptibles de l’être. Google publie ces correctifs dans le bulletin mensuel pour que les fabricants puissent les intégrer sur leurs modèles Android et Pixel sans attendre.

Pendant ce temps, certains OEM, comme Samsung ou Qualcomm, ajustent leurs propres bulletins pour inclure des correctifs spécifiques à leurs appareils. Google transmet les informations de manière sécurisée afin que les fabricants puissent tester les mises à jour et les déployer rapidement. Le bulletin mensuel concentre ainsi l’attention sur les failles les plus risquées, réduisant le temps pendant lequel les utilisateurs restent exposés.

Comme le précise un porte-parole de Google, « Android bloque la plupart des exploitations à la source grâce à des protections avancées et au langage Rust. Nous appliquons en priorité les correctifs les plus critiques sur Android et Pixel ».