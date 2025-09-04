La première, CVE-2025-38352, affecte le noyau Linux, au cœur du système Android. Elle repose sur une race condition, un défaut de synchronisation qui peut survenir lorsque plusieurs processus manipulent en parallèle une ressource partagée. Ici, la vulnérabilité touche les minuteries CPU POSIX, un mécanisme utilisé pour suivre la consommation de temps processeur par les applications. Une mauvaise gestion de ces minuteries peut provoquer des erreurs lors du nettoyage des tâches, entraîner des comportements instables, des plantages, ou permettre à un attaquant local de forcer une élévation de privilèges et de compromettre le système.