Google réintroduit une fonction qu'elle avait testée puis abandonnée il y a deux ans. Depuis la première bêta d'Android 16 QPR3, les utilisateurs de smartphones Pixel équipés de puces Tensor peuvent enfin identifier précisément quelle application suit leur position géographique.
Il y a quelques années, Google avait introduit un point vert dans la barre d'état pour signaler l'utilisation de la caméra ou du microphone. Ce système d'alerte permettait alors de savoir instantanément quand ces capteurs étaient sollicités. Cependant, un élément manquait toujours à l'appel : impossible de déterminer quelle application accédait à la localisation, même si le système affichait bien une icône dédiée. La dernière mise à jour trimestrielle corrige enfin le tir.
Android 16 QPR3 : un point bleu pour révéler quelles apps suivent votre localisation
La première bêta d'Android 16 QPR3, fraîchement déployée sur les appareils Pixel, marque le retour d'une fonctionnalité que Google avait brièvement expérimentée sous Android 13 sans jamais la publier officiellement. Désormais, un point bleu apparaît dans la barre d'état dès qu'une application consulte les données de position, que ce soit en arrière-plan ou au premier plan. Cette notification fonctionne de manière identique à son homologue vert pour la caméra et le micro, mais se distingue simplement par sa couleur. Lorsque plusieurs autorisations sont actives simultanément, le système fusionne les indicateurs et affiche uniquement le point vert.
Concrètement, en touchant cette icône bleue, l'utilisateur accède à une fenêtre de dialogue intitulée « Microphone, Caméra & Localisation » qui liste maintenant les trois catégories de permissions. Si l'appareil se contentait jusqu'alors d'alerter l'utilisateur sans préciser l'origine de la requête de localisation, le nouveau système nomme explicitement chaque application en train d'accéder à ces données. Un bouton permet même de fermer directement l'application concernée depuis ce menu contextuel. Pratique.
Google revient sur une fonction abandonnée pour offrir plus de transparence aux utilisateurs
Le suivi de position étant régulièrement pointé comme l’une des pratiques les plus intrusives sur smartphone, ce nouvel ajout devrait réjouir les propriétaires d'appareils Android. Même si la firme américaine ne précise pas pourquoi cette fonctionnalité, testée puis abandonnée il y a deux ans, fait aujourd’hui son retour, ce renforcement de la transparence bénéficiera directement aux utilisateurs. La mise à jour doit être déployée officiellement sur les appareils Pixel au début de l’année prochaine, une fois la phase de bêta en cours achevée.
