La première bêta d'Android 16 QPR3, fraîchement déployée sur les appareils Pixel, marque le retour d'une fonctionnalité que Google avait brièvement expérimentée sous Android 13 sans jamais la publier officiellement. Désormais, un point bleu apparaît dans la barre d'état dès qu'une application consulte les données de position, que ce soit en arrière-plan ou au premier plan. Cette notification fonctionne de manière identique à son homologue vert pour la caméra et le micro, mais se distingue simplement par sa couleur. Lorsque plusieurs autorisations sont actives simultanément, le système fusionne les indicateurs et affiche uniquement le point vert.

Concrètement, en touchant cette icône bleue, l'utilisateur accède à une fenêtre de dialogue intitulée « Microphone, Caméra & Localisation » qui liste maintenant les trois catégories de permissions. Si l'appareil se contentait jusqu'alors d'alerter l'utilisateur sans préciser l'origine de la requête de localisation, le nouveau système nomme explicitement chaque application en train d'accéder à ces données. Un bouton permet même de fermer directement l'application concernée depuis ce menu contextuel. Pratique.