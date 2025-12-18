L'annonce officielle d'Android 16 QPR3 Beta 1 ne mentionne pourtant pas cette nouveauté. C'est en effet un utilisateur de Reddit qui a repéré le changement : le Pixel 10 embarque désormais la version 25.1 du driver PowerVR, déployée en août dernier par Imagination Technologies. Ce pilote apporte la compatibilité avec Android 16, Vulkan 1.4, ainsi que des extensions OpenCL élargies. L'éditeur lui-même évoque des gains sensibles en performance et en efficacité énergétique.

Les jeux gourmands en ressources graphiques, qui tournaient mal sur le Pixel 10, devraient alors profiter d'un coup de fouet bienvenu. Les précédentes mises à jour de pilotes GPU sur les puces Tensor ont systématiquement amélioré les performances de façon concrète. Il faudra néanmoins attendre des benchmarks et des retours terrain pour chiffrer précisément les progrès réalisés.