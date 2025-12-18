Google vient de déployer un nouveau pilote graphique pour le Tensor G5 du Pixel 10 dans la version bêta d'Android 16 QPR3. Cette mise à jour répond aux critiques récurrentes sur les performances GPU décevantes du smartphone.
Depuis son lancement, le Pixel 10 essuie quelques reproches de sa communauté d'utilisateurs. En cause : un GPU PowerVR bridé par un pilote obsolète, incapable d'exploiter correctement la puissance brute de la puce Tensor G5. Si Google avait tenté d'améliorer les choses avec Android 16 QPR2, l'entreprise n'avait pas traité le problème à la racine. La première bêta d'Android 16 QPR3 semble enfin changer la donne avec l'intégration d'un pilote graphique bien plus récent.
Le Pixel 10 va recevoir un pilote graphique dernière génération
L'annonce officielle d'Android 16 QPR3 Beta 1 ne mentionne pourtant pas cette nouveauté. C'est en effet un utilisateur de Reddit qui a repéré le changement : le Pixel 10 embarque désormais la version 25.1 du driver PowerVR, déployée en août dernier par Imagination Technologies. Ce pilote apporte la compatibilité avec Android 16, Vulkan 1.4, ainsi que des extensions OpenCL élargies. L'éditeur lui-même évoque des gains sensibles en performance et en efficacité énergétique.
Les jeux gourmands en ressources graphiques, qui tournaient mal sur le Pixel 10, devraient alors profiter d'un coup de fouet bienvenu. Les précédentes mises à jour de pilotes GPU sur les puces Tensor ont systématiquement amélioré les performances de façon concrète. Il faudra néanmoins attendre des benchmarks et des retours terrain pour chiffrer précisément les progrès réalisés.
Un déploiement prévu pour le 1ᵉʳ trimestre 2026
Pour mémoire, Google avait annoncé dès le mois d’octobre l’arrivée d’une mise à jour du pilote graphique sur le Pixel 10. Beaucoup s’attendaient à la voir intégrée à Android 16 QPR2 en version stable, mais cette dernière s’était limitée à un mécanisme de gestion de la mémoire plus efficace, réduisant la sollicitation du processeur sans toucher au GPU. La bêta QPR3 corrige donc enfin cette lacune. Le hic : la plupart des propriétaires devront patienter jusqu'en mars 2026 pour bénéficier de la version stable.
Les plus impatients d'entre vous peuvent néanmoins rejoindre dès maintenant le programme Android Beta et installer la QPR3 pour tester le nouveau pilote sans attendre.