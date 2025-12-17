La mise à jour de novembre des Google Pixel a apporté son lot de nouveautés mais aussi quelques déconvenues : la barre de recherche de l'écran d'accueil a été modifiée et elle est loin de faire l'unanimité.
Google a finit l'année en beauté en lançant de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses Pixel en novembre et en déployant une batterie de correctifs en décembre. La mise à jour Android 16 QPR2 a également permis à ces smartphones de gagner en fluidité. Mais certaines avancées, comme l'évolution de la fonction de recherche du lanceur Pixel, ont laissé de nombreux utilisateurs sur leur faim.
Une recherche moins complète et moins rapide
Si vous avez un Google Pixel, vous savez qu'en cliquant sur le widget placé en bas de l'écran d'accueil, vous pouvez non seulement lancer des recherches sur le web, mais aussi trouver plus rapidement une appli, un contact ou une option des réglages.
Seulement voilà : depuis la mise à jour de novembre dernier, cet outil bien utile a été remplacé par une « barre de recherche améliorée de l'écran d'accueil », gérée par l'application Google. Résultat : la recherche web est nettement moins rapide qu'avec l'ancien outil intégré du lanceur Pixel et les options permettant de parcourir les contacts et les paramètres ont disparu.
Le nouveau service, qui prend désormais tout l'écran, fonctionne désormais comme sur n'importe quel autre téléphone Android. En somme, rien ne va plus.
Une nouveauté qui est loin de plaire à tout le monde
Pourquoi Google aurait-il sciemment décidé de saboter le lanceur d'apps de ses Google Pixel ? La raison est simple : le géant de la Tech souhaite faire de la place pour son mode IA, dévoilé en mai dernier. Les utilisateurs pourront faire des recherches approfondies sur le web mais aussi lancer ou reprendre leurs sessions directement depuis la barre de recherche. Rappelons que ce mode avancé n'est pas encore disponible dans notre pays.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
Malheureusement, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille et de plus en plus de propriétaires de Google Pixel se plaignent de cette avancée qui n'en est finalement pas une. La firme de Mountain View renoncera-t-elle à sa barre de recherche améliorée ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr.