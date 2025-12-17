Pourquoi Google aurait-il sciemment décidé de saboter le lanceur d'apps de ses Google Pixel ? La raison est simple : le géant de la Tech souhaite faire de la place pour son mode IA, dévoilé en mai dernier. Les utilisateurs pourront faire des recherches approfondies sur le web mais aussi lancer ou reprendre leurs sessions directement depuis la barre de recherche. Rappelons que ce mode avancé n'est pas encore disponible dans notre pays.