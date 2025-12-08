Le Tensor G5 devait marquer une rupture : gravure plus efficace chez TSMC, GPU PowerVR plus récent, architecture revue. Pourtant, les premiers mois ont été marqués par de nombreuses plaintes. Les joueurs déploraient un GPU à la traîne, des chutes de performances et parfois même des ralentissements dans des tâches basiques. Beaucoup ont pointé du doigt les pilotes graphiques, trop anciens pour Android 16, au point que Google a dû confirmer publiquement l’arrivée de mises à jour dédiées.

Avec Android 16 QPR2, Google n’a pourtant pas mis à jour le pilote PowerVR DXT-48-1536 : son numéro de version reste inchangé. Et pourtant, la différence est bien là. Les premiers retours sur Reddit témoignent d’une interface plus réactive, de transitions plus fluides et d’un Pixel 10 qui chauffe moins. Une amélioration perceptible sans toucher au matériel.

Les benchmarks confirment ce regain : si les scores Vulkan restent stables, les performances OpenCL grimpent fortement, passant de 3063 à 4061 dans Geekbench GPU. Et l’effet ne concerne pas que le Pixel 10 : un Pixel 8a gagne aussi en stabilité, avec un score 3DMark Wild Life Stress Test en hausse notable.