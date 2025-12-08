Si vous trouvez votre Pixel un peu lent depuis votre achat, vous devriez absolument installer la dernière mise à jour d'Android, qui semble lui redonner un sérieux coup de boost.
Depuis le lancement du Pixel 10, le processeur Tensor G5 a beaucoup fait parler de lui… et pas forcément en bien. Malgré une conception plus moderne et un GPU PowerVR censé offrir un vrai bond en avant, de nombreux utilisateurs ont constaté des ralentissements, des saccades et un manque de puissance, notamment dans les jeux. Une situation embarrassante pour Google, qui promettait au contraire une génération plus rapide et plus efficace. Mais avec la mise à jour Android 16 QPR2, la situation semble enfin commencer à s’améliorer. Plusieurs retours indiquent que la fluidité générale a bondi, sans même changer la version du pilote graphique.
Un processeur aux performances décevantes
Le Tensor G5 devait marquer une rupture : gravure plus efficace chez TSMC, GPU PowerVR plus récent, architecture revue. Pourtant, les premiers mois ont été marqués par de nombreuses plaintes. Les joueurs déploraient un GPU à la traîne, des chutes de performances et parfois même des ralentissements dans des tâches basiques. Beaucoup ont pointé du doigt les pilotes graphiques, trop anciens pour Android 16, au point que Google a dû confirmer publiquement l’arrivée de mises à jour dédiées.
Avec Android 16 QPR2, Google n’a pourtant pas mis à jour le pilote PowerVR DXT-48-1536 : son numéro de version reste inchangé. Et pourtant, la différence est bien là. Les premiers retours sur Reddit témoignent d’une interface plus réactive, de transitions plus fluides et d’un Pixel 10 qui chauffe moins. Une amélioration perceptible sans toucher au matériel.
Les benchmarks confirment ce regain : si les scores Vulkan restent stables, les performances OpenCL grimpent fortement, passant de 3063 à 4061 dans Geekbench GPU. Et l’effet ne concerne pas que le Pixel 10 : un Pixel 8a gagne aussi en stabilité, avec un score 3DMark Wild Life Stress Test en hausse notable.
Android 16 QPR2 vient améliorer la réactivité des Pixel par une simple mise à jour
L’explication vient du cœur du système : Android 16 QPR2 intègre un nouveau collecteur de mémoire, le Generational Concurrent Mark-Compact (CMC). Moins gourmand en CPU, il réduit les pauses et l’impact du nettoyage mémoire, ce qui se traduit directement par une interface plus fluide et des applications plus rapides à ouvrir.
Cette optimisation bénéficie à tous les Pixel, y compris les modèles plus anciens. Elle pourrait aussi améliorer légèrement l’autonomie en limitant les pics d’activité processeur.
En revanche, le Pixel 10 n’égale toujours pas ses concurrents en puissance brute, et les jeux les plus lourds restent un point faible du Tensor G5. Google promet toutefois de nouvelles mises à jour du pilote GPU dans les prochains mois, ce qui pourrait encore changer la donne.