Google déploie la mise à jour Pixel de décembre 2025 pour l'ensemble de sa gamme d'appareils, incluant cette fois la série Pixel 6. Ce correctif mensuel apporte une liste particulièrement longue de résolutions de problèmes touchant l'affichage, la connectivité et l'interface utilisateur.
Le géant de Mountain View lance le déploiement de son patch de sécurité et de stabilité de décembre 2025. Contrairement aux mois précédents, cette mise à jour Pixel de décembre n'exclut pas les modèles Pixel 6, permettant à tous les utilisateurs de la gamme, du Pixel 6 au Pixel 10 Pro Fold, de bénéficier des corrections. Le déploiement par phases s'étalera sur une semaine environ, rendant la mise à jour disponible progressivement selon les appareils.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Google Pixel : la mise à jour de décembre corrige de nombreux bugs
Google a publié un changelog particulièrement fourni, révélant des dizaines de corrections réparties sur plusieurs catégories. Parmi les problèmes résolus figurent des crashs audio aléatoires, des difficultés de connexion avec certains accessoires Bluetooth, et des améliorations générales de stabilité de l'appareil photo.
Les dysfonctionnements d'affichage représentent une part importante des corrections. La mise à jour résout notamment les écrans qui clignotent ou qui restent noirs, les blocages lors du déverrouillage depuis l'affichage permanent, ainsi que le scintillement de l'écran intérieur des Pixel pliables au lancement de certains jeux. Un bug affectant la luminosité, qui nécessitait d'éteindre puis rallumer l'écran pour retrouver un niveau normal, a également été corrigé.
La firme américaine a par ailleurs corrigé les dysfonctionnements du Wi-Fi et amélioré la stabilité des connexions réseau. Les appels d'urgence, qui présentaient des problèmes d'instabilité intermittents, bénéficient de plus de corrections.
Mise à jour Pixel de décembre : d'importants correctifs pour l’interface et la batterie
L'interface utilisateur reçoit de nombreuses améliorations. L'option « Extra Dim » dans les paramètres rapides fonctionne désormais correctement, à l'image du déverrouillage par empreinte digitale qui échouait dans certains cas. D'autres corrections concernent le clavier qui scintillait parfois dans le tiroir d'applications, les gestes de navigation qui ne répondaient pas toujours et les éléments d'interface qui se chevauchaient dans le volet de notifications.
Bonne nouvelle pour les utilisateurs concernés par ce problème : l'icône de batterie n'affichera plus de point d'interrogation, comme cela pouvait occasionnellement se produire. La mise à jour ajuste également le comportement de l’option limitant la charge à 80 %, qui pouvait s’afficher de manière erronée.
On rappelle que cette mise à jour Pixel de décembre, identifiée sous la version BP4A.251205.006 pour la plupart des modèles et nommée BP4A.251205.006.A1 pour les Pixel 9 et 10, cible tous les appareils Pixel 6 et ultérieurs fonctionnant sous Android 16. Il ne vous reste donc plus qu'à l'installer sur votre smartphone pour bénéficier de tous ces correctifs.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !