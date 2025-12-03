Google a publié un changelog particulièrement fourni, révélant des dizaines de corrections réparties sur plusieurs catégories. Parmi les problèmes résolus figurent des crashs audio aléatoires, des difficultés de connexion avec certains accessoires Bluetooth, et des améliorations générales de stabilité de l'appareil photo.

Les dysfonctionnements d'affichage représentent une part importante des corrections. La mise à jour résout notamment les écrans qui clignotent ou qui restent noirs, les blocages lors du déverrouillage depuis l'affichage permanent, ainsi que le scintillement de l'écran intérieur des Pixel pliables au lancement de certains jeux. Un bug affectant la luminosité, qui nécessitait d'éteindre puis rallumer l'écran pour retrouver un niveau normal, a également été corrigé.

La firme américaine a par ailleurs corrigé les dysfonctionnements du Wi-Fi et amélioré la stabilité des connexions réseau. Les appels d'urgence, qui présentaient des problèmes d'instabilité intermittents, bénéficient de plus de corrections.