Si la nouvelle gamme des téléphones Google est une excellente cuvée une fois de plus, les premiers retours sur le Pixel 10 n'ont pas été tendres côté performances gaming. Conscient du malaise, Google promet des mises à jour logicielles régulières pour optimiser le GPU. Un pansement sur une jambe de bois, ou une vraie solution ? La question mérite d'être posée, surtout quand on sait que le firmware actuel traîne déjà plusieurs versions de retard.
Un firmware daté de plusieurs mois freine les Pixel 10
Quand Google a dévoilé sa nouvelle puce Tensor G5, le choix d'un GPU PowerVR a surpris. L'architecture graphique reste relativement confidentielle dans l'univers Android, dominé par les solutions Qualcomm et Mali. Pourtant, le géant de Mountain View a fait le pari d'intégrer un PowerVR DXT-48-1536 dans ses nouveaux fleurons.
Sauf que la réalité du terrain rattrape le fabricant. Comme l'explique Android Authority, les Pixel 10 tournent avec une version 24.3 des pilotes graphiques, qui date de plusieurs mois. Entre-temps, Imagination Technologies a sorti une version 25.1, en août dernier, bourrée d'optimisations. On y retrouve une compatibilité Android 16, la prise en charge de Vulkan 1.4, et diverses améliorations de performances qui font défaut aux téléphones actuels.
Interrogé sur le sujet, Google essaie de rassurer, mais reste prudent. La firme américaine assure travailler « en continu sur la qualité des pilotes » et rappelle que « les patchs de septembre et octobre contenaient déjà des optimisations ». On comprend donc qu'il y a des ajustements par petites touches, plutôt qu'une refonte majeure à court terme.
Des joueurs qui n'en peuvent plus d'attendre
Sur le papier, l'engagement de Google est louable. Dans les faits, il est difficile d'évaluer ce que ces fameuses mises à jour changeront concrètement. Les constructeurs améliorent toujours leurs pilotes au fil du temps, c'est la base. Ce que les utilisateurs espèrent, c'est un vrai bond en avant, pas juste quelques corrections mineures.
Le problème dépasse la simple question technique. Cette année, Genshin Impact a purement et simplement abandonné les GPU PowerVR, fermant la porte à des millions de joueurs équipés de Pixel 10. D'autres titres populaires affichent des performances décevantes, ce qui alimente la frustration sur Reddit et les forums spécialisés. Pour un smartphone vendu comme premium, ça peut faire désordre.
L'échéance à surveiller nous renvoie à décembre prochain, et le fameux Pixel Drop trimestriel. Google y intègre généralement ses évolutions logicielles les plus significatives. Croisons les doigts pour que la firme y glisse enfin cette fameuse version 25.1 des pilotes PowerVR. En attendant, impossible de savoir si ces mises à jour transformeront réellement l'expérience gaming ou se limiteront à quelques ajustements cosmétiques. Encore un peu de patience…