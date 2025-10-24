Si la nouvelle gamme des téléphones Google est une excellente cuvée une fois de plus, les premiers retours sur le Pixel 10 n'ont pas été tendres côté performances gaming. Conscient du malaise, Google promet des mises à jour logicielles régulières pour optimiser le GPU. Un pansement sur une jambe de bois, ou une vraie solution ? La question mérite d'être posée, surtout quand on sait que le firmware actuel traîne déjà plusieurs versions de retard.