Mais pourquoi de tels choix ? En réalité, tout repose sur le désormais célèbre Consortium Unicode. C'est cette association qui se charge (depuis plus de 20 ans) déjà de standardiser nos précieux émojis, avec plusieurs réunions chaque année pour étudier les propositions, et faire en sorte de proposer des émojis similaires sur nos différents appareils.

Pour intégrer un émoji, le Consortium Unicode impose des règles très strictes, et notamment des explications détaillées de la part de son auteur, qui doit également expliquer la raison d'être de l'émoji en question. Jusqu'à 24 mois peuvent s'écouler entre la proposition d'un émoji, et son intégration (ou non) au sein du catalogue. On ne rigole pas avec les émojis.