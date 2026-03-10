Il va falloir encore patienter un certain nombre de mois avant la prochaine keynote de rentrée d'Apple, à l'occasion de laquelle on pourra enfin découvrir officiellement l'iPhone Fold. Mais il ne sera pas nécessaire de continuer à ronger son frein pour avoir une idée de son allure.

En effet, le leaker Sonny Dickson, qui a derrière lui un bon historique de fuites réelles, vient de partager sur X des rendus 3D CAD de l'iPhone Fold. Au vu de sa réputation, comme le fait remarquer PhoneArena, il y a de grandes chances qu'il s'agisse de rendus issus directement de chez Apple, et que vous pouvez observer juste en dessous.