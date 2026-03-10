Curieux de voir à quoi ressemblera le futur iPhone Fold ? Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un premier aperçu « officiel ».
Cette année 2026 devrait être particulière pour Apple, qui lancera enfin officiellement son tout premier smartphone pliable, à savoir l'iPhone Fold. Un appareil dont on sait déjà qu'il devrait bénéficier d'un écran, une fois ouvert, quasiment lisse, avec une pliure à peine discernable. Mais ça ne devrait pas être la seule particularité du design de cet iPhone, qui devrait sûrement rencontrer rapidement un succès populaire.
Des images de chez Apple nous montrent le design unique de l'iPhone pliable
Il va falloir encore patienter un certain nombre de mois avant la prochaine keynote de rentrée d'Apple, à l'occasion de laquelle on pourra enfin découvrir officiellement l'iPhone Fold. Mais il ne sera pas nécessaire de continuer à ronger son frein pour avoir une idée de son allure.
En effet, le leaker Sonny Dickson, qui a derrière lui un bon historique de fuites réelles, vient de partager sur X des rendus 3D CAD de l'iPhone Fold. Au vu de sa réputation, comme le fait remarquer PhoneArena, il y a de grandes chances qu'il s'agisse de rendus issus directement de chez Apple, et que vous pouvez observer juste en dessous.
Un iPhone qui se distinguera de ses concurrents, comme le Samsung Galaxy Z Fold
La première chose qui saute au yeux, c'est évidemment le format de cet appareil. Contrairement aux autres smartphones pliables, qui, une fois fermés, ont l'air d'être un smartphone haut de gamme normal (mais très épais), l'iPhone Fold lui est clairement plus large que haut.
Plusieurs rumeurs ces mois précédents avaient parlé d'un design prenant le format « livre » une fois ouvert. Cette information semble se confirmer ici.
Il faudra aussi voir ce que vaudra cet appareil niveau photo. Car, s'il arrivera sur le marché avec un tarif sûrement très élevé, il n'aurait droit ici qu'à un capteur selfie placé en haut à gauche, et à l'arrière, à un bloc photo comprenant deux capteurs. Et vous, que pensez-vous de ce choix d'Apple ?