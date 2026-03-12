L'écran principal de l'iPhone Fold afficherait des dimensions proches de l'iPad mini une fois déployé. Cette surface permettrait d'accueillir deux applications fonctionnant simultanément, une première absolue pour un iPhone si l'on excepte le mode image dans l'image actuel. Apple aurait développé des dispositions d'interface inédites pour iOS, notamment l'intégration de barres latérales positionnées sur le bord gauche de l'écran, semblables à celles présentes dans de nombreuses applications iPad. Les développeurs disposeront quant à eux d'outils pour adapter leurs programmes à cette nouvelle configuration, qui utilisera des proportions comparables à celles d'un iPad en mode paysage.

Le choix d'un format d'affichage 4:3, plus large que celui des smartphones pliables concurrents, offrirait deux principaux avantages. D'une part, la consommation de contenus vidéo bénéficierait d'une meilleure expérience visuelle. D'autre part, l'adaptation des applications iPhone vers ce nouveau support serait facilitée. Lorsqu'il sera replié, l'écran externe adoptera les dimensions d'un iPhone compact standard, avec un poinçon pour la caméra frontale et la prise en charge des fonctionnalités Dynamic Island.