Le premier smartphone pliant d’Apple pourrait introduire une manière inédite d’utiliser plusieurs applications simultanément sur iPhone. Pour son iPhone Fold, la marque à la pomme lorgnerait notamment du côté des fonctionnalités multitâches de l'iPad.
Après des mois de rumeurs, Apple devrait cette année dévoiler son premier smartphone pliant aux côtés de la gamme iPhone 18. Si la firme de Cupertino tarde à s'aventurer sur le marché des téléphones flexibles, largement dominé par son principal concurrent Samsung, les indices se multiplient depuis plusieurs semaines. Tandis que nous savons désormais à quoi devrait ressembler l'iPhone Fold, voilà que nous en apprenons plus sur les fonctionnalités multitâches de l'appareil.
iPhone Fold : un affichage multitâche inspiré de l'iPad
L'écran principal de l'iPhone Fold afficherait des dimensions proches de l'iPad mini une fois déployé. Cette surface permettrait d'accueillir deux applications fonctionnant simultanément, une première absolue pour un iPhone si l'on excepte le mode image dans l'image actuel. Apple aurait développé des dispositions d'interface inédites pour iOS, notamment l'intégration de barres latérales positionnées sur le bord gauche de l'écran, semblables à celles présentes dans de nombreuses applications iPad. Les développeurs disposeront quant à eux d'outils pour adapter leurs programmes à cette nouvelle configuration, qui utilisera des proportions comparables à celles d'un iPad en mode paysage.
Le choix d'un format d'affichage 4:3, plus large que celui des smartphones pliables concurrents, offrirait deux principaux avantages. D'une part, la consommation de contenus vidéo bénéficierait d'une meilleure expérience visuelle. D'autre part, l'adaptation des applications iPhone vers ce nouveau support serait facilitée. Lorsqu'il sera replié, l'écran externe adoptera les dimensions d'un iPhone compact standard, avec un poinçon pour la caméra frontale et la prise en charge des fonctionnalités Dynamic Island.
Des compromis techniques pour ce premier iPhone Fold
Contrairement aux attentes, l'appareil ne prendra pas en charge Face ID. Apple privilégierait un capteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Cette décision s'accompagne d'ailleurs d'un autre arbitrage : bien que l'interface emprunte certains codes visuels à l'iPad, le système d'exploitation restera bel et bien iOS et non iPadOS. Par conséquent, l'ensemble des fonctionnalités multitâches disponibles sur les tablettes Apple ne sera pas proposé, et les applications iPadOS natives ne pourront donc pas être installées.
Côté photo, Apple aurait renoncé à un capteur sous l'écran interne après des tests décevants en termes de qualité d'image. La partie dorsale accueillera un double capteur photo, sans système triple objectif en raison de contraintes d'espace. Des fichiers de conception 3D diffusés récemment montreraient un plateau caméra comparable à celui de l'iPhone Air, avec deux coins arrondis et deux coins droits marquant l'emplacement de la charnière.