Apple a travaillé sur un iPhone à clapet. Elle l'a ensuite abandonné. Ce n'est ni un aveu d'échec technique, ni une capitulation face à Samsung. C'est un choix qui en dit long sur ce qu'Apple construit vraiment pour 2026.
L'information vient du leaker chinois « Instant Digital », actif sur Weibo, dont les informations ont déjà été relayées par MacRumors. Apple aurait écarté le format clapet après avoir pesé ses contraintes : batterie réduite, qualité photo en retrait. Des arguments solides sur le papier. Mais pour comprendre cette décision, il faut regarder au-delà des fiches techniques et examiner où en est la stratégie de gamme d'Apple en ce moment.
Ce que les contraintes techniques ne disent pas
Selon MacRumors, Apple aurait justifié l'abandon du clapet par deux limites concrètes. Un châssis pliant impose une batterie plus petite. Et la place disponible pour le module photo se réduit drastiquement. Résultat : un iPhone à clapet aurait été, selon la firme, un appareil qui crée moins d'usages qu'il n'en supprime. L'argument tient. Sauf qu'Apple vient de commercialiser l'iPhone Air en assumant exactement ces mêmes compromis au nom de la finesse. La batterie de l'Air n'est pas son point fort. L'appareil photo non plus. Pourtant, Apple l'a sorti. La contrainte technique, seule, ne suffit donc pas à expliquer le renoncement au clapet. Ce qui est certain en revanche : Apple avance sur un iPhone pliable grand format, de type livre, attendu pour cette année. Le clapet n'est pas reporté. Il est retiré du tableau.
Pourquoi 2026 ne laissait aucune place à un iPhone Flip
Un iPhone à clapet aurait eu un problème de fond : personne ne saurait où le positionner dans la gamme. Trop cher pour concurrencer l'iPhone 17e, trop gadget pour justifier un tarif premium. Apple a déjà vécu cet entre-deux. L'iPhone mini a disparu après trois générations, faute d'acheteurs en volume suffisant. L'iPhone Air, bien accueilli par la presse, cherche encore à convaincre un public large.
Ajouter un troisième format compact aurait été cannibaliser ses propres références sans créer de valeur nette pour la marque. Et 2026 est construite autour d'autre chose. Nous en parlions en début de semaine, Apple prépare une vague de produits estampillés « Ultra » : AirPods, MacBook OLED, et un iPhone Fold grand format à plus de 2 000 euros. Dans ce contexte, un iPhone à clapet aurait brouillé un message de montée en gamme que la marque construit méthodiquement depuis plusieurs trimestres. Ce n'est pas le Galaxy Z Flip qu'Apple cherche à éviter. C'est l'incohérence de gamme.
La vraie question n'est pas de savoir pourquoi Apple n'a pas fait de clapet : c'est de savoir si elle saura expliquer à quoi sert vraiment son iPhone Fold à part devenir le nouveau symbole de statut de la marque.