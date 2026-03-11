MisterDams

Comme toujours, les arguments d’Apple sont drôles.

« Oh le sacrifice technologique est trop lourd », bon l’iPhone Air pour gagner quelque millimètres, on s’en foutait. Pour révolutionner l’ergonomie du smartphone, on peut pas se permettre

« Oh c’est pour clarifier la gamme », exprimé par celui qui vend un MacBook Pro avec une puce M5 Pro… ou pas (de base c’est la M5), ou qui propose de compter les cœurs pour arbitrer entre M5 et M5 sur le MacBook Air.

Pendant ce temps, ça fait 6 ans que Samsung a lancé sa gamme Flip, elle se vend mieux que le Fold depuis le début. Les améliorations technologiques sont flagrantes, la photo s’améliore fortement (le RAZR 70 est annoncé avec une grosse amélioration de l’objectif secondaire, celui que n’a même pas l’iPhone Air) en plus de savoir faire des selfies avec la caméra « dorsale ». Pour la batterie, le MIX FLIP 2 de Xiaomi intègre une batterie de 5165 mAh, soit quasiment ce qu’on trouve dans… l’iPhone 17 Pro Max.

Bref, comme d’habitude chez Apple, c’est pour garantir la qualité, et ça sera une révolution.