Le calendrier ne doit rien au hasard. Apple a choisi de commencer son année anniversaire par l'accessibilité, avant de préparer le segment le plus rentable. Gurman le formule sans détour dans sa chronique : le MacBook Neo serait « une anomalie, pas le début d'un virage vers l'entrée de gamme ». Le vrai mouvement de fond pointe vers le haut.

L'architecture qui se dessine est symétrique. Un MacBook Neo d'un côté, un MacBook Ultra de l'autre. Un iPhone 17e à l'entrée, un iPhone Ultra en vitrine. Apple ne cherche pas à baisser ses prix. La marque cherche à occuper chaque étage du marché, du premier prix au tarif prohibitif.

Il y a aussi une lecture économique à cette montée en gamme. La pénurie mondiale de mémoire vive frappe durement l'industrie depuis fin 2025. Apple paie désormais le double pour ses puces DRAM auprès de Samsung et SK Hynix, et les contrats à long terme qui protégeaient Cupertino ont expiré en janvier 2026. Résultat concret : les MacBook Pro M5 ont déjà subi des hausses de 100 à 400 € par rapport à leurs prédécesseurs. Tim Cook lui-même a reconnu en janvier que la crise aurait « plus d'impact » sur les marges au premier trimestre. Sur un MacBook Neo à 599 dollars, chaque euro de surcoût composant rogne une marge déjà mince d'où le choix douloureux de n'intégrer que 8 Go de mémoire vive. Sur un iPhone à 2 000 dollars, la pilule passe bien mieux. Le segment « Ultra » n'est peut-être pas qu'une ambition technologique : c'est aussi un amortisseur financier.

Cette stratégie comporte des zones d'ombre. À 2 000 €, l'iPhone pliable entrerait sur un créneau où Samsung peine à convaincre depuis 2019 avec le Galaxy Z Fold. Les AirPods à caméra posent une autre question : la promesse d'un assistant visuel logé dans des écouteurs reste à démontrer en conditions réelles. Quant au suffixe « Ultra », il fonctionne dans l'univers Apple Watch, où la montre éponyme a trouvé son public sportif. Le transposer à toute la gamme est un pari. Si chaque produit devient « Ultra », le mot perd son sens.

Toutes ces informations reposent sur une seule source, aussi fiable soit-elle. Aucun de ces produits n'a été confirmé par Apple. Les noms, les prix et les dates restent au conditionnel. Chez Apple, l'entrée de gamme n'existe que pour rendre le haut de gamme encore plus désirable.