Le choix de la puce A18 Pro prend alors tout son sens stratégique. En écartant la gamme M, Apple réduit ses coûts de fabrication de façon significative. Cette puce est déjà largement amortie par les millions d'iPhone 16 Pro écoulés dans le monde. L'écran plus compact, l'absence de connectique Thunderbolt et, surtout, l'amputation de la moitié de la mémoire vive par rapport à son nouveau standard (16 Go de base sur tous les Mac depuis l'annonce du M4) confirment cette logique d'économie appliquée à chaque composant.

Mais le calcul n'est pas sans risque. Un MacBook animé par une puce conçue pour un téléphone, c'est aussi un MacBook potentiellement bridé en puissance et en connectique. Il y a aussi le risque de la canibalisation, alors que les Macbook Air M2 avec une meilleure connectique, un meilleur écran, une meilleure puce (et bien d'autres joyeusetés) passe régulièrement en-dessous des 800 €.

Toute la question est de savoir si la cible visée, étudiants et primo-accédants au Mac, s'en souciera. Apple semble parier que non. Quand le prix baisse suffisamment, les compromis techniques passent souvent au second plan.

Le signal envoyé par les équipes en boutique est révélateur. Plusieurs employés comparent les préparatifs de cette semaine à ceux des lancements de septembre, selon Bloomberg. Apple ne vend pas juste un ordinateur abordable. La marque tente de reproduire sur le marché du PC portable l'effet de masse que seul l'iPhone provoquait jusqu'ici.

Reste à vérifier si les files d'attente seront aussi longues que les mémos internes le pressentent.