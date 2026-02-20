Après deux années sans mise à jour, l'Apple Watch Ultra est revenue à notre bon souvenir durant la fin de l'année 2025 pour une troisième édition. Comme souvent chez Apple, les nouveautés ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. La montre connectée la plus complète d'Apple est-elle toujours aussi pertinente pour les sportifs et les baroudeurs ?
- Un design robuste
- Écran ultra-lumineux
- L'Apple Watch la plus endurante
- watchOS 26, toujours aussi intuitif
- Suivi de l'hypertension
- Connexion satellite
- Pas de grosses nouveautés par rapport à une Ultra 2
- Un peu encombrante pour un usage quotidien
- Tarif toujours élevé
En 2022, l'Apple Watch Ultra avait marqué une rupture nette dans la gamme de montres connectées du constructeur américain. Si d'ordinaire la marque avait semblé cibler en priorité le grand public et les sportifs, qu'ils soient amateurs ou plus confirmés, Apple n'avait pas jugé bon d'attaquer le secteur de la smartwatch spécialisée, entendez par là Garmin ou encore Suunto. L'Apple Watch Ultra visait clairement ces deux entreprises, avec une montre bien plus endurante, robuste et des fonctions dédiées pour la randonnée, la plongée ou encore le sport d'endurance.
Après une version 2 en 2024, qui n'apportait « qu'un » changement de processeur, Tim Cook et ses équipes ont préféré jouer la montre et sauter une année pour revenir avec une Apple Watch Ultra 3 qui promet de vraies nouveautés à tous ceux souhaitant sauter le pas.
Je vous épargne un faux suspense : Apple n'a pas revu en profondeur sa montre connectée, mais s'est appliquée à apporter de subtiles modifications, qui se montrent dignes d'intérêt, notamment sur le terrain où elle était très attendue : celui de l'autonomie. Je l’ai portée durant plus de deux mois pour le sport, les déplacements, et quelques sorties où l’iPhone n’est pas toujours à portée afin d'éprouver ses capacités.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un look familier
Comparer cette Apple Watch Ultra 3 à sa prédécesseure, c'est un peu jouer au jeu des sept erreurs. Les produits se ressemblent presque trait pour trait et cela passe évidemment par le design. Le constructeur de Cupertino n'a pas la réputation de renverser la table tous les ans, un design est là pour durer, notamment s'il plait et répond au cahier des charges de la marque. L'Apple Watch Ultra 3 est donc rigoureusement identique à l'Apple Watch Ultra 2 de 2024. Si vous aimez son design, vous ne serez pas dépaysé. Si vous attendiez un choc visuel, passez votre tour.
La montre est toujours proposée dans un boîtier d'une diagonale de 49 mm. Apple fait toujours le choix du titane, un matériau réputé pour sa capacité à encaisser les chocs et sa légèreté. L'écran reste plat, entouré d'un chanfrein le protégeant des petits assauts du temps et des chocs qui peuvent survenir lors de l'utilisation.
Pour les boutons, on retrouve le duo couronne digitale/bouton latéral à droite, respectivement pour ouvrir le menu principal, la navigation dans les menus et l'accès au Centre de contrôle, et sur la gauche le bouton Action qui me manque tant sur les Apple Watch classiques. Ce dernier permet d'ajouter un raccourci vers une application ou une commande. Pour ma part, c'est toujours le démarrage d'une marche à pied, d'un simple clic avant de partir, et ce bouton pourrait « presque » (notez les guillemets, je n'ai pas encore abordé le prix) justifier à lui seul l'achat de cette version tant il est commode. Je l’ai aussi configuré pour lancer un chrono ou activer la lampe : deux gestes qui, en extérieur, comptent plus qu’on ne le croit. Au dos enfin, les capteurs sont toujours protégés par une couche en céramique.
Le bouton Action à gauche, la couronne Digital et le bouton latéral à droite ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
L'Apple Watch Ultra 3 est la montre la plus endurante de la marque, et cela se ressent évidemment sur le poids. Le modèle Titane naturel que m'a prêté Apple pour le test affiche un poids de 61,6 g. L'Apple Watch Series 11 Aluminium, c'est seulement 36,9 g. Vous me direz, 25 g de plus ou de moins, ce n'est pas la mer à boire. Pourtant, cela se ressent sur le poignet. L'Apple Watch Ultra 3 ne se fait jamais vraiment oublier, à l'instar d'une montre analogique, notamment durant l'été où son port peut être plus désagréable lorsque l'on transpire. Elle est aussi plus épaisse (de 2,5 mm) et sera un peu plus difficile à dissimuler sous un pull l'hiver.
Écran : une dalle plus réactive, à la seconde près
L'écran de l'Apple Watch Ultra 3 ne diffère que très peu de celui de la précédente édition. Il est légèrement plus défini (422 x 514 pixels contre 410 x 502 pixels sur l'Apple Watch Ultra 2) et il est évidemment impossible de voir la moindre différence à l'œil nu. La dalle OLED LTPO est de grande qualité, confortable à lire même dans des interfaces contraintes par la taille de l'appareil. Apple vante une nouvelle technologie grand angle, qui permet une meilleure lecture des infos au poignet, par exemple quand le bras est baissé. C'est effectivement un peu mieux et en course ou durant une marche, quand je jette juste un œil au chrono bras baissé, j’ai moins besoin de « ramener » l’écran face aux yeux.
L'écran conserve une luminosité maximale de 3 000 nits, et peut descendre jusqu'à 1 nit. En plein jour et sous le soleil, la dalle reste parfaitement lisible, sans reflets. La nuit, elle ne nous éblouit pas, ce qui est très appréciable, notamment lorsque l'on est au lit. Apple a ajouté un cadran exclusif à cette édition, baptisé « Point de repère ». Ce dernier affiche différents points d'intérêt, comme le stationnement, ou un point de repère pour retrouver son chemin, et bénéficie aussi du mode Nuit, qui passe toutes les informations en rouge pour une meilleure lisibilité. Seuls trois cadrans bénéficient de ce mode, les autres se contentent de s'assombrir une fois le poignet baissé.
Dernière nouveauté à noter à propos de l'affichage de l'Apple Watch Ultra 3 : son taux de rafraichissement, qui passe de 10 Hz à une valeur minimale de 1 Hz. Désormais, les cadrans peuvent afficher les secondes, même en mode veille. Ce n'est pas forcément une révolution pour la plupart des utilisateurs, mais une petite coquetterie appréciable pour une montre connectée premium. Concrètement, l’affichage en veille devient plus « vivant », avec les secondes visibles, sans pénaliser la batterie.
Interface et ergonomie : toujours une référence dans son domaine
L'Apple Watch Ultra 3 embarque watchOS 26, la dernière cuvée en date du système d'exploitation de la marque américaine. L'expérience utilisateur ne dépaysera donc pas les possesseurs d'Apple Watch, c'est exactement la même que les années précédentes, et tant mieux.
Cette année, les designers d'Apple ont appliqué le style Liquid Glass à l'interface de la montre connectée. L'ergonomie générale ne change pas d'un iota, mais les différents boutons sont désormais accompagnés d'un effet de transparence plus prononcé. Contrairement à l'iPhone, Apple n'a pas chargé la mule et Liquid Glass reste finalement assez discret. Autour de moi, personne ou presque n'a vraiment remarqué de différence sur leur propre montre. C'est heureux, tant une avalanche d'effets pourrait rapidement empêcher d'accéder rapidement à une information, et c'est précisément ce que l'on demande à une montre connectée.
Malgré ces nouveaux effets de transparence, l'Apple Watch Ultra 3 est toujours aussi fluide et réactive. J'ai expérimenté quelques petits bugs au cours de mon utilisation, avec des menus parfois bloqués (en particulier en ouvrant le Centre de commande après plusieurs semaines sans redémarrage), signe qu'il reste du travail aux ingénieurs de la marque pour proposer une expérience parfaite de bout en bout. Mais ce ne sont que deux-trois couacs sur plusieurs semaines au poignet.
Plus généralement, watchOS reste toujours aussi bien fichu et intuitif. Les applications et services maison d'Apple sont toutes présentes, avec l'arrivée cette année de l'app Notes, qui manquait cruellement aux précédentes éditions. Il est possible d'accéder à ses notes, comme sa liste de courses ou pour garder une checklist (eau, itinéraire) sans sortir le téléphone, mais aussi de créer une nouvelle note en dictant ses idées. Pratique quand on a les mains occupées. Le bouton Action est un vrai plus pour lancer une activité ou lancer une application rapidement, et me manque toujours autant quand je reviens à une édition plus classique de l'Apple Watch.
L'app Notes fait enfin son apparition sur Apple Watch ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
L'Apple Watch Ultra 3 embarque un « nouveau » processeur, le SIP Apple S10, qui est en fait la puce de l'Apple Watch Series 10 de 2024. Les performances sont excellentes, l'Apple Watch Ultra 3 en profite, et il n'y a pas forcément besoin de développer une nouvelle puce tous les ans sur ce type d'appareil.
Cette nouvelle Apple Watch Ultra, comme la Series 11 et l'Apple Watch SE 3, gagne également la compatibilité avec la 5G. Pour le moment, les conditions pour en profiter sont drastiques (uniquement avec Orange et SFR, avec un forfait mobile 5G+ uniquement) et pour être très honnête, cela ne sert pas encore à grand chose si vous êtes déjà en 4G. Apple prépare le terrain à une éventuelle désactivation des réseaux 4G, mais pour l'heure, ce bon vieux réseau est largement suffisant pour un usage au poignet.
Reste l'éléphant dans la pièce. Oui, je parle de toi, Siri. Durant mes précédents tests, j'avais à peine rapidement abordé l'assistant vocal présent sur la montre. Siri est souvent bien bête et ne sert qu'à la dictée ou des commandes simples, mais c'était la même chose sur les autres montres connectées. Google Assistant n'était pas plus malin. Les choses ont aujourd'hui changé et quelques montres comme la Samsung Galaxy Watch 8, embarque Gemini, l'assistant IA de Google. La comparaison fait mal à Siri. Gemini est un vrai compagnon, capable de comprendre des commandes complexes. Siri a parfois du mal à allumer les ampoules de mon bureau. Sur une montre premium, l’écart devient visible. À ce prix, on attend un assistant plus fiable que de simples commandes.
Suivi sport et santé : la connexion satellite et la 5G pour partir à l'aventure
L'application Exercice avec watchOS 26 gagne un nouveau design, et ce dernier ne fait pas que des heureux. Apple préfère isoler chaque exercice une fois sélectionné dans la liste, pour proposer différentes options afin de personnaliser son parcours ou ses objectifs. Personnellement, j'ai pris le pli, mais d'autres détestent cette nouvelle ergonomie, effectivement un peu plus lourde visuellement. Quand je veux juste lancer une sortie vite fait, j’ai maintenant une étape de plus à franchir.
Niveau suivi, aucune nouveauté à l'horizon. Apple n'a pas apporté de nouvelles activités à celles, nombreuses, présentes initialement. Les données récupérées par les différents capteurs sont précises, synchronisées avec l'application Exercice de l'iPhone. On reste en terrain connu. Sur mes différentes séances, la fréquence cardiaque s’est montrée stable et cohérente avec mon ressenti. Lors des phases d’accélération, la montée est rapide et ne semble pas excessivement lissée, tandis que le retour au calme est correctement retranscrit. Je n’ai pas constaté de pics aberrants ni de décrochages soudains pendant l’effort. Pour un suivi sportif régulier, les données sont suffisamment précises pour analyser ses performances et suivre sa progression, sans donner l’impression de chiffres approximatifs.
Sur mes différents exercices, le GPS de la montre connectée est d'une réactivité immédiate, dès le lancement d'un exercice. Le suivi est tout aussi précis, à quelques détails près. Malgré un GPS double fréquence (une exclusivité de la version Ultra), on peut remarquer quelques bizarreries sur le tracé, notamment quelques décrochages du positionnement. Je suis pourtant à la campagne, loin d'immeubles ou de centres-villes qui peuvent poser problème aux puces GPS des montres connectées. Rien de dramatique, mais une Huawei Watch GT 6 Pro fait aujourd'hui mieux sur ce sujet.
Un suivi GPS fiable, en ville comme à la campagne ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Attardons-nous plus précisément sur l'une des nouveautés, et pas des moindres, de cette montre : la connectivité satellite. L'Apple Watch Ultra 3 est désormais capable d'utiliser un réseau satellitaire pour envoyer un message de détresse lorsqu'on se trouve en zone blanche. Cette fonction est importante pour ce type d'appareil, utilisé par des sportifs entraînés qui peuvent partir dans des zones reculées de randonnée ou d'escalade. Pour l'activer, il vous faudra utiliser SOS d'urgence en restant appuyé sur le bouton latéral. La connexion n'est disponible que si vous vous trouvez dans une zone blanche et la montre guide l’orientation vers le satellite, comme sur iPhone. Le service est pour le moment gratuit, Apple n'a pas précisé pour l'heure si elle compte faire payer ses fidèles utilisateurs dans quelques années.
Nouveauté : les messages d'urgence par satellite pour prévenir les secours en pleine cambrousse ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Pour la santé, l'Apple Watch Ultra propose toutes les fonctions vues sur les précédentes générations, avec la mesure de la fréquence cardiaque, un ECG sur la couronne digitale, le suivi de la température la nuit ou encore les signes vitaux. La nouveauté de cette édition, c'est l'analyse de la tension artérielle pour détecter les signes avant-coureurs d'hypertension. Le système agit en arrière-plan et envoie une notification en cas de variation importante, puis vous invite à consulter un médecin.
Autonomie : presque trois jours d'utilisation sur une seule charge
Venons-en enfin à l'autonomie. Depuis de nombreuses années, l'Apple Watch est pointée du doigt pour sa durée d'utilisation d'une journée environ, et l'Apple Watch Ultra faisait un peu mieux avec environ deux jours d'activité. Pour l'Apple Watch Ultra 3, le constructeur veut faire encore mieux et annonce une autonomie en hausse à 42 heures d'utilisation en moyenne.
Surprise : la nouvelle montre connectée premium d'Apple fait encore mieux. J'ai pu atteindre 55 heures d'utilisation, et je n'ai pourtant pas ménagé l'appareil avec trois exercices de 45 minutes chacun, en 4G et sans l'iPhone pour assurer les connexions réseau.
J'ai également pu partir durant plusieurs jours sur des salons, et là encore l'Apple Watch Ultra 3 assure avec trois jours d'utilisation avant la recharge, always-on activé et sans vraiment faire attention aux réglages ou au nombre de notifications reçues. Si vous détestez recharger tous les soirs, c’est le vrai gain de cette génération avec un bon compromis autonomie/usage en comparaison de montres connectées plus endurantes, mais également moins fonctionnelles.
La recharge est aussi plus rapide, avec 80 % d'autonomie récupérés en 45 minutes, le chargeur connecté à un adaptateur 20 W ou via une station de charge compatible. Mon premier test, le premier jour d'utilisation, s'est révélé décevant (il a fallu plus d'une heure pour atteindre ce palier), mais après quelques jours, le système se stabilise et les promesses d'Apple sont tenues. Ne vous inquiétez donc pas si jamais la recharge de l'Apple Watch Ultra 3 est un peu lente au départ.
Apple Watch Ultra 3 : l'avis de Clubic
L'Apple Watch Ultra 3 est tout simplement la montre connectée la plus aboutie d'Apple à ce jour. Le constructeur américain propose une excellente copie, avec un écran d'excellente qualité, un design aussi raffiné que robuste, et une expérience extrêmement aboutie dans l’écosystème Apple. L'ajout d'une connexion satellitaire rassurera les aventuriers perdus en pleine nature, tandis que les sportifs bénéficieront d'un suivi sport et santé complet. L'Apple Watch Ultra s'adresse avant tout aux passionnés de sport, et cette édition ne déroge pas à la règle.
Cela ne veut pas dire qu'Apple signe la meilleure montre connectée de l'histoire. Son autonomie, bien que revue sérieusement à la hausse, reste en deçà de la concurrence. On peut aussi lui reprocher un manque de panache, et trop peu de différences par rapport à l'Ultra 2. Si elle peut séduire des premiers acheteurs, il n'y a presque aucune raison de céder aux sirènes du renouvellement pour des clients déjà équipés de l'un des modèles précédents.
L'Apple Watch Ultra 3 n'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez avant tout une montre discrète et polyvalente au quotidien, une Series classique sera plus adaptée. Si, par contre, vous souhaitez la meilleure autonomie possible et une montre « qui en jette » sur votre poignet, difficile de lui reprocher grand chose, hormis son prix.
Fiche technique Apple Watch Ultra 3
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|49mm
|Type d'écran
|OLED LTPO
|Résolution
|422 x 514 pixels
|Autonomie
|42 heures
|Épaisseur
|12mm
|Largeur
|44mm
|Longueur
|49mm
|Poids
|61.6g
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|49mm
|Type d'écran
|OLED LTPO
|Résolution
|422 x 514 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
|Processeur
|S10
|Système d'exploitation
|watchOS 26
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS)
|Capacité de stockage
|64Go
|Autonomie
|42 heures
|Carte(s) SIM compatible(s)
|eSIM
|Réseaux cellulaires compatibles
|Réseau 5G
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Épaisseur
|12mm
|Largeur
|44mm
|Longueur
|49mm
|Poids
|61.6g