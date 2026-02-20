En 2022, l'Apple Watch Ultra avait marqué une rupture nette dans la gamme de montres connectées du constructeur américain. Si d'ordinaire la marque avait semblé cibler en priorité le grand public et les sportifs, qu'ils soient amateurs ou plus confirmés, Apple n'avait pas jugé bon d'attaquer le secteur de la smartwatch spécialisée, entendez par là Garmin ou encore Suunto. L'Apple Watch Ultra visait clairement ces deux entreprises, avec une montre bien plus endurante, robuste et des fonctions dédiées pour la randonnée, la plongée ou encore le sport d'endurance.

Après une version 2 en 2024, qui n'apportait « qu'un » changement de processeur, Tim Cook et ses équipes ont préféré jouer la montre et sauter une année pour revenir avec une Apple Watch Ultra 3 qui promet de vraies nouveautés à tous ceux souhaitant sauter le pas.

Je vous épargne un faux suspense : Apple n'a pas revu en profondeur sa montre connectée, mais s'est appliquée à apporter de subtiles modifications, qui se montrent dignes d'intérêt, notamment sur le terrain où elle était très attendue : celui de l'autonomie. Je l’ai portée durant plus de deux mois pour le sport, les déplacements, et quelques sorties où l’iPhone n’est pas toujours à portée afin d'éprouver ses capacités.