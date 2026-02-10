D'après plusieurs sources, Apple prévoit de lancer des AirPods Pro dotés de caméras très prochainement. Si le timing peut poser question, cela corrobore des informations qui circulent depuis pas mal de temps.
Il y a plus d'un an, on apprenait effectivement que la marque à la pomme étudiait la possibilité d'intégrer une caméra à ses écouteurs sans fil. Le très bien renseigné Mark Gurman, journaliste spécialisée dans l'actualité d'Apple, l'a aussi évoqué à plusieurs reprises. Car cette technologie lui permettrait de fluidifier un peu plus son écosystème, et selon un leaker surnommé Kosutami sur X.com, elle fera son apparition dès cette année.
Les sources se corroborent
S'il ne s'agit pas d'une source clairement reconnue dans la communauté Apple, son information ne tombe pas de nul part. Loin de là. Ming-Chi Kuo, célèbre analyste des chaîne d'approvisionnement, a également indiqué que des AirPods Pro commercialisés en 2026 bénéficieraient d'une mise à niveau matérielle « plus importante » : une caméra infrarouge. Une autre source, chinoise cette fois, a évoqué un dispositif facilitant le contrôle gestuel.
Ces révélations ne s'alignent pas avec le calendrier habituel d'Apple, qui lance un nouveau modèle d'AirPods Pro tous les trois ans. Dans les faits, la firme de Cupertino aurait choisi une approche similaire aux AirPods 4, qui sont disponibles à 149 euros pour la version standard, puis à 199 euros avec la réduction active du bruit.
Concrètement, les AirPods Pro avec caméras seraient une itération améliorée des AirPods Pro 3 commercialisés en 2025.
Pourquoi une caméra ?
L'arrivée de caméras dans les AirPods ouvrira la voix à de nouveaux usages. Couplée au Vision Pro, la technologie améliorerait le suivi spatial de la tête et des gestes, rendant l'audio spatial plus précis, naturel et immersif.
Elle permettrait aussi des interactions sans contact, par exemple pour régler le volume, répondre à un appel ou changer de musique d'un simple mouvement de la main près de l'oreille. À terme, Apple pourrait en outre l'exploiter au profit de la santé et du bien-être, en mesurant température cutanée, transpiration ou certains biomarqueurs.
Il faudra toutefois s'armer de patience pour en savoir plus. À l'accoutumée, l'entreprise dévoile ses nouveaux AirPods durant le second semestre de l'année.
- Bonne qualité sonore
- Isolation phonique, transparence et micro proches de la perfection
- Excellente tenue dans l'oreille