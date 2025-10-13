Au cœur des plans d’Apple se trouve la future puce H3. Prévue pour équiper les prochains modèles d'AirPods à partir de 2026, elle promet une qualité sonore accrue et une latence réduite, des améliorations essentielles pour des usages comme l’audio spatial ou les interactions avec le Vision Pro. Cette puce accompagnerait le lancement de deux versions des AirPods 5, une stratégie de segmentation qui imiterait celle des AirPods 4 avec une option de réduction de bruit active et une autre plus accessible.

Ces futurs écouteurs pourraient également embarquer de nouveaux capteurs de santé, comme la mesure de la température corporelle, une fonction encore à l'étude. Des bruits de couloir mentionnent même de petites caméras infrarouges pour la reconnaissance de gestes, renforçant le pont entre l’audio et la réalité mixte. Apple dessine un avenir où les écouteurs ne servent plus seulement à écouter, mais à interagir avec le monde numérique de façon plus transparente.