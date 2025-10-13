À peine les AirPods Pro 3 sont-ils sortis qu’Apple prépare déjà l’après. La firme semble vouloir passer la seconde dès 2026, avec une puce H3 et une gamme repensée, quitte à bousculer ses propres habitudes et à laisser certains produits sur le bas-côté.
Avec leurs capteurs de santé et une réduction de bruit améliorée, les AirPods Pro 3 ont posé un jalon solide en septembre. Pourtant, en coulisses, Apple regarde déjà bien plus loin. Une feuille de route pour 2026 évoque une nouvelle puce H3 et des AirPods 5 segmentés, mais elle soulève aussi des questions sur le rythme des lancements et les grands oubliés de cette stratégie.
La promesse d'un futur audio plus intelligent
Au cœur des plans d’Apple se trouve la future puce H3. Prévue pour équiper les prochains modèles d'AirPods à partir de 2026, elle promet une qualité sonore accrue et une latence réduite, des améliorations essentielles pour des usages comme l’audio spatial ou les interactions avec le Vision Pro. Cette puce accompagnerait le lancement de deux versions des AirPods 5, une stratégie de segmentation qui imiterait celle des AirPods 4 avec une option de réduction de bruit active et une autre plus accessible.
Ces futurs écouteurs pourraient également embarquer de nouveaux capteurs de santé, comme la mesure de la température corporelle, une fonction encore à l'étude. Des bruits de couloir mentionnent même de petites caméras infrarouges pour la reconnaissance de gestes, renforçant le pont entre l’audio et la réalité mixte. Apple dessine un avenir où les écouteurs ne servent plus seulement à écouter, mais à interagir avec le monde numérique de façon plus transparente.
Un calendrier qui interroge
Cependant, cette vision ambitieuse s'accompagne d'un calendrier qui a de quoi laisser perplexe. L’annonce d’un nouveau modèle Pro dès 2026, à peine un an après les AirPods Pro 3, romprait avec le cycle de renouvellement habituel de deux à trois ans. S’agirait-il d’un véritable AirPods Pro 4 ou d’une simple mise à jour intermédiaire ? Pour rappel, les AirPods Pro 2 avaient connu un traitement de cet acabit avec une première sortie en 2022, puis un rafraichissement en 2023 pour passer le port du lightning à l'USB-C. Cette « seconde génération dans la génération » avait aussi ajouté l'audio lossless.
Plus étonnant encore, le grand absent de ces rumeurs reste l’AirPods Max. Le casque haut de gamme d’Apple, toujours équipé de la puce H1 datant de 2020, est le candidat qui aurait le plus besoin d’une refonte technique. Sa seule mise à jour récente se limitant à un passage presque cosmétique au port USB-C, son silence dans cette feuille de route est assourdissant.
Apple semble construire son avenir audio à deux vitesses. D'un côté, une accélération sur les écouteurs intra-auriculaires pour soutenir son écosystème et le Vision Pro. De l'autre, un casque premium qui vieillit sans perspective claire de mise à jour majeure. Cette stratégie, si elle se confirme, pourrait satisfaire les amateurs de nouveautés mais laisser un goût d'inachevé aux utilisateurs les plus fidèles de la marque.