Quand donc sortira l'iPhone Fold ? Après bien des tergiversations, il semblait que l'on avait enfin une date précise gravée dans le marbre, à savoir la prochaine keynote de rentrée d'Apple – en septembre 2026 donc. Un moment durant lequel Apple devait, d'un côté, seulement présenter les nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max (les autres étant programmés pour le début de l'année suivante), et de l'autre, mettre au centre l'iPhone Fold.

Mais cette organisation pourrait ne pas être. En effet, selon une nouvelle note de recherche de Tim Long, analyste chez Barclays, l'iPhone Fold pourrait ne pas être lancé à ce moment-là. Il prévoit ainsi un nouveau retard, mais cette fois de seulement quelques mois, avec une commercialisation qui aurait plutôt lieu vers décembre 2026.