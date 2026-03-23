On sait qu'Apple est en plein travail pour produire en masse son premier smartphone pliable, l'iPhone Fold. Un appareil plusieurs fois reporté, et qui pourrait l'être une dernière fois !
Le marché du smartphone portable est aujourd'hui occupé par la plupart des grands noms du téléphone, une exception notable mise à part : Apple. La marque à la pomme croquée est en effet encore vierge, dans son catalogue, de tout appareil se pliant. Un manque qui devrait être comblé cette année avec le lancement très attendu de son iPhone Fold, dont le début a connu quelques problèmes à l'allumage. Et ça pourrait arriver une dernière fois encore !
L'iPhone Fold sortirait finalement plutôt au mois de décembre
Quand donc sortira l'iPhone Fold ? Après bien des tergiversations, il semblait que l'on avait enfin une date précise gravée dans le marbre, à savoir la prochaine keynote de rentrée d'Apple – en septembre 2026 donc. Un moment durant lequel Apple devait, d'un côté, seulement présenter les nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max (les autres étant programmés pour le début de l'année suivante), et de l'autre, mettre au centre l'iPhone Fold.
Mais cette organisation pourrait ne pas être. En effet, selon une nouvelle note de recherche de Tim Long, analyste chez Barclays, l'iPhone Fold pourrait ne pas être lancé à ce moment-là. Il prévoit ainsi un nouveau retard, mais cette fois de seulement quelques mois, avec une commercialisation qui aurait plutôt lieu vers décembre 2026.
Un événement unique pour l'iPhone Fold ?
On aurait ainsi droit pour cette saison à un véritable émiettement des sorties Apple, avec les iPhone 18 Pro en septembre, l'iPhone 18 Fold au mois de décembre 2026, puis finalement l'iPhone 18 standard et l'iPhone 18e au printemps 2027. On ne sait pas exactement quelles pourraient être les raisons d'un nouvel éventuel retard.
Mais quand on repense aux années d'attente pour l'iPhone Fold, alors qu'un Samsung sortait chaque année un nouveau Galaxy Z Fold toujours plus puissant, on peut se dire que ce retard ici ne serait pas très grave. Et il permettrait aussi à Apple de présenter ce smartphone sans aucun produit derrière, et d'y consacrer totalement un événement, ce qui serait à la mesure de la nouveauté proposée !