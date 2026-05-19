L’autre chantier de la marque à la pomme concerne l’application Raccourcis. Aujourd’hui, la création d’un raccourci repose encore largement sur une configuration manuelle, souvent peu évidente pour le commun des mortels. Apple chercherait donc à lever cette barrière avec une approche plus directe.

Selon Bloomberg, iOS 27 permettra de demander à Siri de créer un raccourci en décrivant simplement ce que l’on souhaite faire. L’application afficherait une invite du type : « Que voulez-vous que votre raccourci fasse ? », accompagnée d’un champ texte permettant d’entrer une description. Une fois la demande formulée, l’intelligence artificielle générerait le flux de travail correspondant. Le raccourci serait ensuite installé automatiquement et disponible immédiatement. Ce changement pourrait rendre l’application plus accessible, en évitant aux utilisateurs de construire eux-mêmes chaque étape de l’automatisation.

Pour Apple, il s’agirait donc moins d’ajouter une fonction entièrement nouvelle que de transformer un outil déjà existant en service plus simple à utiliser au quotidien. Raccourcis garderait son rôle d’automatisation, mais avec une création assistée par l’IA. Reste à voir si cette approche suffira à convaincre ceux qui n’ont jamais vraiment adopté l’application Raccourcis, et ils sont d'ailleurs probablement nombreux.