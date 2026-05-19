Apple prépare de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour vous laisser personnaliser davantage votre iPhone. Selon Bloomberg, iOS 27 doit notamment faciliter la création de fonds d’écran sur mesure et automatiser la conception de raccourcis.
On s'en doutait, mais c'est désormais une certitude : l’intelligence artificielle occupera une place plus importante dans iOS 27. D’après les informations rapportées par Bloomberg, la firme de Cupertino travaille sur deux nouveautés destinées au grand public : un générateur de fonds d’écran personnalisés et une refonte de l’application Raccourcis, capable de créer des automatisations à partir d’une simple demande formulée en langage naturel.
iOS 27 : des fonds d’écran générés avec Image Playground
La première nouveauté de la future mise à jour concerne la personnalisation visuelle de l’iPhone. Lorsqu’un utilisateur choisira un nouveau fond d’écran, iOS 27 devrait lui proposer de générer une image personnalisée à l’aide d’Image Playground. Cette application sert déjà à créer des images et des emoji personnalisés utilisables dans différentes parties du système. Avec iOS 27, Apple prévoit de lui apporter des améliorations, notamment pour produire des visuels plus réalistes. Bloomberg indique que la firme teste actuellement des modèles capables de générer des images plus proches de la réalité.
La version d’Image Playground intégrée au générateur de fonds d’écran pourrait donc différer de celle disponible aujourd’hui. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de concevoir une image adaptée à ses goûts, directement depuis l’interface de personnalisation du fond d’écran.
Siri pourrait créer des raccourcis sur demande
L’autre chantier de la marque à la pomme concerne l’application Raccourcis. Aujourd’hui, la création d’un raccourci repose encore largement sur une configuration manuelle, souvent peu évidente pour le commun des mortels. Apple chercherait donc à lever cette barrière avec une approche plus directe.
Selon Bloomberg, iOS 27 permettra de demander à Siri de créer un raccourci en décrivant simplement ce que l’on souhaite faire. L’application afficherait une invite du type : « Que voulez-vous que votre raccourci fasse ? », accompagnée d’un champ texte permettant d’entrer une description. Une fois la demande formulée, l’intelligence artificielle générerait le flux de travail correspondant. Le raccourci serait ensuite installé automatiquement et disponible immédiatement. Ce changement pourrait rendre l’application plus accessible, en évitant aux utilisateurs de construire eux-mêmes chaque étape de l’automatisation.
Pour Apple, il s’agirait donc moins d’ajouter une fonction entièrement nouvelle que de transformer un outil déjà existant en service plus simple à utiliser au quotidien. Raccourcis garderait son rôle d’automatisation, mais avec une création assistée par l’IA. Reste à voir si cette approche suffira à convaincre ceux qui n’ont jamais vraiment adopté l’application Raccourcis, et ils sont d'ailleurs probablement nombreux.