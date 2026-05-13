iOS 27 s’annonce comme une mise à jour majeure pour l’iPhone. Le nouveau Siri, bien sûr, sera la star de cette nouvelle version, mais l’application Appareil photo va également profiter d’un gros ravalement de façade.
La WWDC s’ouvrira le 8 juin prochain, et les intentions d’Apple pour iOS 27 se dévoilent peu à peu. Parmi les changements attendus, plusieurs touchent à des applications du quotidien : Safari, Météo, Image Playground et le système de recherche bénéficieront tous de retouches plus ou moins importantes. Mais c’est l’application Appareil photo qui concentre l’attention cette fois. Longtemps figée dans une interface peu flexible, elle s’apprête à devenir pleinement personnalisable, une évolution qui devrait séduire autant les photographes amateurs exigeants que les utilisateurs professionnels. Pendant ce temps, Siri continue sa mue, cette fois en profondeur.
L’appareil photo enfin personnalisable
Selon Bloomberg, l’application Appareil photo d’iOS 27 permettra aux utilisateurs de choisir eux-mêmes les contrôles qui apparaissent dans l’interface, et leur emplacement. Flash, exposition, minuterie, résolution : chaque élément pourra être ajouté, retiré ou repositionné selon les préférences de chacun.
Concrètement, l'application conservera son interface par défaut au lancement, avec les réglages habituels comme la résolution, le mode nuit, le flash et les Live Photos. Mais un mode « avancé » donnera accès à une palette étendue d’options, présentées dans un tiroir transparent qui remonte depuis le bas de l’écran. Chaque mode de capture dispose de ses propres widgets, classés en catégories : basique, manuel et réglages. En mode Photo, les options avancées incluent notamment le contrôle de la profondeur de champ et de l’exposition. Des options de grille et de niveau font également leur apparition dans l’interface.L’accès à l’ensemble des contrôles disponibles devrait également être repensé : le bouton qui permettait de les afficher, jusqu’ici situé en haut à droite de l’écran, migre vers la droite du déclencheur pour une prise en main plus naturelle. Enfin, un nouveau mode Siri apparaît aux côtés des modes photo, vidéo et autres, ouvrant un accès direct aux fonctionnalités de Visual Intelligence, comme l’identification de plantes ou la traduction de texte en temps réel.
Siri se réinvente et s’insère dans la Dynamic Island
Siri fera peau neuve dans iOS 27, mais la direction prise n’est plus une surprise. La technologie quittera son rôle d’assistant vocal pour devenir un agent conversationnel permanent alimenté par un LLM (en l’occurrence Gemini), ancré dans la Dynamic Island en haut de l’écran. Lorsqu’on l’active, une large animation en forme de pilule apparaît, avant de pouvoir glisser vers une interface de conversation qui ressemble à un fil de messages, avec des mini-cartes intégrées pour la météo, les rendez-vous ou les notes.
Une barre de recherche universelle ferait son entrée, accessible en glissant depuis le centre supérieur de l'écran. Elle permettrait de basculer entre Siri et des moteurs tiers comme ChatGPT ou Gemini. Siri disposerait aussi pour la première fois d’une application dédiée, qui centralise l’historique des conversations et permet de les reprendre facilement. La recherche web alimentée par l’IA ferait également son arrivée, avec des réponses détaillées à des questions générales, bullet points et images à l’appui. Une refonte ambitieuse, dont on semble connaître désormais tous les détails.
Ne reste plus qu’à voir les nouvelles capacités de Siri, ainsi que ce nouveau design sur pièce. Ce sera le lundi 8 juin prochain à partir de 19H, lors de la WWDC 2026, et bien entendu, Clubic sera présent en live pour suivre et analyser toutes les annonces d’Apple.