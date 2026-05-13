Selon Bloomberg, l’application Appareil photo d’iOS 27 permettra aux utilisateurs de choisir eux-mêmes les contrôles qui apparaissent dans l’interface, et leur emplacement. Flash, exposition, minuterie, résolution : chaque élément pourra être ajouté, retiré ou repositionné selon les préférences de chacun.

Concrètement, l'application conservera son interface par défaut au lancement, avec les réglages habituels comme la résolution, le mode nuit, le flash et les Live Photos. Mais un mode « avancé » donnera accès à une palette étendue d’options, présentées dans un tiroir transparent qui remonte depuis le bas de l’écran. Chaque mode de capture dispose de ses propres widgets, classés en catégories : basique, manuel et réglages. En mode Photo, les options avancées incluent notamment le contrôle de la profondeur de champ et de l’exposition. Des options de grille et de niveau font également leur apparition dans l’interface.L’accès à l’ensemble des contrôles disponibles devrait également être repensé : le bouton qui permettait de les afficher, jusqu’ici situé en haut à droite de l’écran, migre vers la droite du déclencheur pour une prise en main plus naturelle. Enfin, un nouveau mode Siri apparaît aux côtés des modes photo, vidéo et autres, ouvrant un accès direct aux fonctionnalités de Visual Intelligence, comme l’identification de plantes ou la traduction de texte en temps réel.