Apple doit lever le voile sur iOS 27 le lundi 8 juin, à l’occasion de l’ouverture de la WWDC. Cette conférence annuelle sert traditionnellement de vitrine aux évolutions logicielles de l’écosystème à la pomme. Dans la foulée, une première version bêta destinée aux développeurs devrait être proposée le jour même. Comme lors des précédentes éditions, cette mouture initiale ne contiendra pas nécessairement l’intégralité des fonctionnalités prévues pour la version finale, mais elle en regroupera l’essentiel.

Une seconde étape est généralement prévue quelques semaines plus tard. Une bêta publique, plus stable, est attendue courant juillet. Elle permettra à un public plus large de tester iOS 27 sans passer par les outils réservés aux développeurs.