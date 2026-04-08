Depuis plusieurs années, Apple suit un calendrier bien rodé pour ses mises à jour logicielles majeures. La prochaine version du système d'exploitation mobile, iOS 27, arrivera dans quelques mois, avec une première fenêtre d'accès dès le début de l'été.
Alors que la firme de Cupertino poursuit encore le déploiement de correctifs autour d’iOS 26, elle prépare en parallèle sa future mise à jour majeure. Comme chaque année, cette nouvelle version sera introduite lors de la conférence dédiée aux développeurs, avant d’être progressivement mise à disposition du grand public. Les premières échéances sont désormais connues, avec une chronologie qui s’inscrit dans la continuité des habitudes de la marque.
Une présentation attendue début juin avec une première bêta immédiate
Apple doit lever le voile sur iOS 27 le lundi 8 juin, à l’occasion de l’ouverture de la WWDC. Cette conférence annuelle sert traditionnellement de vitrine aux évolutions logicielles de l’écosystème à la pomme. Dans la foulée, une première version bêta destinée aux développeurs devrait être proposée le jour même. Comme lors des précédentes éditions, cette mouture initiale ne contiendra pas nécessairement l’intégralité des fonctionnalités prévues pour la version finale, mais elle en regroupera l’essentiel.
Une seconde étape est généralement prévue quelques semaines plus tard. Une bêta publique, plus stable, est attendue courant juillet. Elle permettra à un public plus large de tester iOS 27 sans passer par les outils réservés aux développeurs.
Une sortie grand public calée sur septembre, selon le calendrier habituel
Fidèle à un rythme désormais bien établi, Apple devrait lancer iOS 27 en septembre. D’année en année, la firme conserve une fenêtre quasi identique : iOS 26 a été déployé le lundi 15 septembre, iOS 18 le 16 septembre, iOS 17 le 18 septembre et iOS 16 le 12 septembre. Cette répétition permet d’envisager une mise à disposition autour du lundi 14 septembre pour la prochaine version. La date définitive est habituellement officialisée lors de la conférence dédiée aux nouveaux iPhone, organisée quelques jours auparavant.
Du côté des nouveautés, les premières indiscrétions évoquent des évolutions centrées sur Siri et les fonctions liées à Apple Intelligence, accompagnées d’ajustements visuels plus discrets. Aucune précision n’a encore été apportée concernant les iPhone compatibles. Si iOS 26 avait mis fin au support de certains modèles, rien n’indique pour l’heure qu’iOS 27 poursuivra dans cette direction.