Alors que l’ouverture de la WWDC26 approche à grands pas, il semblerait que la firme de Cupertino ait glissé un indice majeur sur la refonte visuelle de son assistant vocal au sein même de l’invitation officielle de l’événement.
Le jeu de piste habituel d’Apple avant ses grandes conférences vient de franchir une nouvelle étape. Selon les indiscrétions de Mark Gurman, reprises par 9to5Mac le géant californien préparerait une transformation profonde de Siri pour iOS 27, marquant une rupture nette avec l’esthétique actuelle. Si les utilisateurs s’attendaient à découvrir ces nouveautés en juin prochain, l’identité visuelle de cette mise à jour se cacherait en réalité sous nos yeux depuis l’annonce de la date de la conférence. Derrière ce qui ressemble à une simple affiche publicitaire se dissimulerait donc le futur de l’expérience utilisateur chez Apple.
Siri se glisserait dans la Dynamic Island avec iOS 27
D’après les informations rapportées par Mark Gurman, le nouveau design de Siri s’inspirerait directement des effets de halo lumineux visibles sur l’affiche de la WWDC26 postée par Greg Joswiak, le vice-président d’Apple en charge du marketing. Cette esthétique serait particulièrement saisissante en mode sombre, ce qui expliquerait le choix d’un fond noir pour la publication partagée sur les réseaux sociaux.
Concrètement, l’assistant ne se manifesterait plus par un globe coloré en bas de l’écran, mais émergerait directement de la Dynamic Island. Lors de son activation, la pilule logicielle s’étendrait pour laisser apparaître une barre de saisie accompagnée du message « Chercher ou demander », le tout sublimé par un curseur brillant dont l’éclat rappellerait le graphisme du logo de la conférence.
Cette évolution marquerait la seconde refonte de Siri depuis l’avènement de l’ère des grands modèles de langage (LLM). Après l’effet de contour arc-en-ciel introduit avec iOS 18, Apple aurait décidé de repartir d’une page blanche pour proposer une intégration plus organique. Ce nouveau halo lumineux ne serait pas qu’un simple artifice cosmétique. Il accompagnerait une application Siri totalement indépendante où les utilisateurs pourraient retrouver l’historique de leurs échanges, signalant ainsi une volonté d’unifier les interfaces de recherche entre Siri et Spotlight pour une expérience plus cohérente.
Un vrai bond en avant pour Siri avec iOS 27, grâce à Google Gemini
Sous cette nouvelle robe lumineuse, Siri subirait également une refonte majeure. Apple s’appuierait sur les modèles Gemini, développés par Google, pour offrir des capacités de conversation bien plus fluides. L’assistant serait enfin capable de gérer des échanges naturels, de traiter plusieurs requêtes au sein d’une même phrase et de comprendre le contexte affiché à l’écran. Cette mise à jour viserait à combler le retard accumulé face aux chatbots concurrents, en intégrant nativement le contexte personnel de l’utilisateur pour répondre de manière plus pertinente et personnalisée à chaque sollicitation.
En déplaçant Siri vers le haut de l’écran et en lui offrant une identité visuelle propre, Apple chercherait à aligner son assistant sur les standards modernes de l’IA générative. Ce design, bien qu’encore susceptible d’être ajusté d’ici la présentation officielle du 8 juin, semble être la direction définitive choisie par les équipes de Tim Cook.
iOS 27 s’annonce donc comme une étape importante pour l’iPhone, plaçant l’intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur. Cette nouvelle incarnation de Siri, plus bavarde et plus lumineuse, suffira-t-elle à convaincre les utilisateurs de délaisser leurs applications de chat tierces au profit de la solution maison ? Réponse le 8 juin, lors de notre live WWDC 2026.