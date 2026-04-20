Sous cette nouvelle robe lumineuse, Siri subirait également une refonte majeure. Apple s’appuierait sur les modèles Gemini, développés par Google, pour offrir des capacités de conversation bien plus fluides. L’assistant serait enfin capable de gérer des échanges naturels, de traiter plusieurs requêtes au sein d’une même phrase et de comprendre le contexte affiché à l’écran. Cette mise à jour viserait à combler le retard accumulé face aux chatbots concurrents, en intégrant nativement le contexte personnel de l’utilisateur pour répondre de manière plus pertinente et personnalisée à chaque sollicitation.

En déplaçant Siri vers le haut de l’écran et en lui offrant une identité visuelle propre, Apple chercherait à aligner son assistant sur les standards modernes de l’IA générative. Ce design, bien qu’encore susceptible d’être ajusté d’ici la présentation officielle du 8 juin, semble être la direction définitive choisie par les équipes de Tim Cook.

iOS 27 s’annonce donc comme une étape importante pour l’iPhone, plaçant l’intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur. Cette nouvelle incarnation de Siri, plus bavarde et plus lumineuse, suffira-t-elle à convaincre les utilisateurs de délaisser leurs applications de chat tierces au profit de la solution maison ? Réponse le 8 juin, lors de notre live WWDC 2026.