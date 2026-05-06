Dans les versions de test d’iOS 27, Apple décrit les Extensions comme un système permettant « d'accéder aux capacités d'IA générative d'applications installées, à la demande, via des fonctionnalités d'Apple Intelligence comme Siri, les outils d'écriture, Image Playground et plus encore ». Le principe est simple : si Google intègre ce système dans l’application Gemini, et Anthropic dans l'application Claude, l’utilisateur pourra choisir lequel de ces modèles alimente ses interactions au quotidien.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large. Apple a déjà conclu un accord avec Google pour que Gemini alimente nativement certaines fonctionnalités de Siri et d'Apple Intelligence. Les Extensions vont plus loin, en donnant la main à l'utilisateur plutôt qu’à Apple pour décider quel cerveau artificiel opère en arrière-plan. ChatGPT, déjà présent depuis iOS 18 comme solution de repli pour les requêtes nécessitant des connaissances générales, pourrait lui aussi s’intégrer à ce nouveau cadre.

Le déploiement est prévu pour cet automne, simultanément sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. La présentation officielle aura lieu lors de la WWDC, qui s’ouvre le 8 juin prochain.