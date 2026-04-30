La nouveauté prend la forme d’un mode dédié qui s'ajoute aux fonctions classiques de prise de vue. Ce mode Siri reposerait sur une évolution des outils d’analyse visuelle déjà présents dans l’écosystème Apple. Jusqu’à présent, ces fonctions étaient accessibles via des raccourcis spécifiques, comme le Centre de contrôle ou certains boutons physiques.

Avec iOS 27, le géant de Cupertino souhaite rendre cette technologie plus visible en l’intégrant directement dans l’appareil photo. L’interface serait également revue, avec un déclencheur inspiré de l’identité visuelle d’Apple Intelligence. L'idée derrière cette nouvelle approche consiste à simplifier l’accès à ces fonctions sans nécessairement passer par une flopée de menus secondaires.

Toujours selon les mêmes informations, ce mode reposerait sur une version enrichie de la fonctionnalité Visual Intelligence. Aujourd’hui, celle-ci permet déjà d’interagir avec des services externes comme ChatGPT ou la recherche d’images de Google pour analyser ce que capte l’appareil photo.