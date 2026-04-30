L'intelligence visuelle sur iPhone sort de l'ombre du bouton Camera Control. Apple va directement l'intégrer dans l'application Appareil photo avec une mise à niveau de ses capacités d'analyse.
Selon des informations rapportées par le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg, Apple prépare une refonte importante de son assistant vocal dans iOS 27. L’objectif : rapprocher Siri de l’expérience utilisateur quotidienne, notamment via une intégration directe dans l’application Appareil photo de l’iPhone.
iOS 27 : un mode Siri directement intégré à l’appareil photo
La nouveauté prend la forme d’un mode dédié qui s'ajoute aux fonctions classiques de prise de vue. Ce mode Siri reposerait sur une évolution des outils d’analyse visuelle déjà présents dans l’écosystème Apple. Jusqu’à présent, ces fonctions étaient accessibles via des raccourcis spécifiques, comme le Centre de contrôle ou certains boutons physiques.
Avec iOS 27, le géant de Cupertino souhaite rendre cette technologie plus visible en l’intégrant directement dans l’appareil photo. L’interface serait également revue, avec un déclencheur inspiré de l’identité visuelle d’Apple Intelligence. L'idée derrière cette nouvelle approche consiste à simplifier l’accès à ces fonctions sans nécessairement passer par une flopée de menus secondaires.
Toujours selon les mêmes informations, ce mode reposerait sur une version enrichie de la fonctionnalité Visual Intelligence. Aujourd’hui, celle-ci permet déjà d’interagir avec des services externes comme ChatGPT ou la recherche d’images de Google pour analyser ce que capte l’appareil photo.
L’iPhone enrichit la lecture des informations à l’image
Au-delà de l’intégration dans l’application, Apple travaillerait sur de nouvelles utilisations. L’appareil photo pourrait ainsi reconnaître des informations précises dans l’environnement de l’utilisateur. Parmi les exemples évoqués, la lecture d’étiquettes alimentaires enregistrerait automatiquement des données nutritionnelles. Le système serait également capable d’extraire des informations utiles, comme des coordonnées présentes sur un document, pour les ajouter directement aux contacts.
En parallèle, la marque à la pomme continuerait d’étendre les capacités de Siri à l’échelle du système. Une version plus autonome de l’assistant serait en préparation, avec un fonctionnement proche d’un chatbot et la capacité de gérer plusieurs actions à partir d’une seule commande. L’entreprise a par ailleurs conclu un accord avec Google pour exploiter les modèles Gemini dans ses futures fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.
Pour mémoire, Apple présentera iOS 27 le 8 juin prochain, à l’occasion de la WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs organisée à l'Apple Park.