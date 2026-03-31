Selon Mark Gruman de Bloomberg, Apple testerait une fonctionnalité permettant à Siri de traiter plusieurs requêtes dans une seule demande.

Concrètement, un utilisateur pourrait par exemple demander à Siri de consulter la météo, créer un rendez-vous et d’envoyer un message, le tout en une seule phrase. Aujourd’hui, ces actions doivent être réalisées séparément, ce qui limite l’intérêt de l’assistant dans certains usages.

Cette évolution rapprocherait Siri des assistants basés sur les modèles d’IA récents, capables de comprendre des demandes complexes et de les exécuter en plusieurs étapes.

La fonctionnalité s’inscrit dans une refonte plus large de Siri. Apple chercherait à transformer son assistant en un outil capable de mieux comprendre le contexte, notamment les informations personnelles de l’utilisateur ou ce qui est affiché à l’écran.