Apple testerait une évolution majeure de Siri. L’assistant pourrait bientôt enchaîner plusieurs actions à partir d’une seule requête.
Siri a longtemps été critiqué pour son manque de souplesse face aux assistants modernes. Là où les nouvelles intelligences artificielles permettent d’enchaîner des actions complexes en une seule commande, l’assistant d’Apple impose encore des interactions fragmentées. Vous devez d’abord lui demander d’allumer une lumière, avant de lui ordonner d’ouvrir une application. Cela pourrait bientôt changer. Apple travaillerait sur une mise à jour importante, intégrée à iOS 27, qui viserait à rendre Siri plus fluide et plus proche des usages actuels.
Une seule commande vocale pour réaliser plusieurs actions
Selon Mark Gruman de Bloomberg, Apple testerait une fonctionnalité permettant à Siri de traiter plusieurs requêtes dans une seule demande.
Concrètement, un utilisateur pourrait par exemple demander à Siri de consulter la météo, créer un rendez-vous et d’envoyer un message, le tout en une seule phrase. Aujourd’hui, ces actions doivent être réalisées séparément, ce qui limite l’intérêt de l’assistant dans certains usages.
Cette évolution rapprocherait Siri des assistants basés sur les modèles d’IA récents, capables de comprendre des demandes complexes et de les exécuter en plusieurs étapes.
La fonctionnalité s’inscrit dans une refonte plus large de Siri. Apple chercherait à transformer son assistant en un outil capable de mieux comprendre le contexte, notamment les informations personnelles de l’utilisateur ou ce qui est affiché à l’écran.
La refonte de Siri s’annonce massive pour rattraper son retard
Cette nouveauté ne serait qu’un élément d’un chantier plus vaste autour de Siri. Apple travaillerait notamment sur une version de l’assistant plus proche d’un chatbot, capable d’interagir de manière plus naturelle. Une application dédiée serait également en développement, ainsi qu’une meilleure intégration dans les applications.
L’assistant pourrait aussi être capable de réaliser des actions complexes en chaîne, comme récupérer une photo, la modifier et l’envoyer à un contact, toujours à partir d’une seule commande. Cette fonction avait été présentée en juin 2024, lors de l’annonce d’Apple Intelligence, mais avait été retirée lors de la sortie d’iOS 18.1. Les performances de l’assistant ont été jugées peu satisfaisantes par les équipes d’Apple, et l’état-major du groupe a préféré repousser le lancement de ce nouveau Siri.
Ces améliorations devraient être enfin présentées avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Certaines fonctionnalités pourraient toutefois être proposées sous forme de préversion, signe qu’Apple reste prudent après plusieurs retards sur ses précédentes annonces liées à l’intelligence artificielle.
Avec ces changements, Apple cherche clairement à repositionner Siri face à la concurrence d’OpenAI ou de Google. Ironie de la chose : c’est Gemini qui a été choisi par Apple pour motoriser son prochain assistant et lui apporter l’intelligence qui lui manque aujourd’hui.