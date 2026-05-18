Apple veut redonner un second souffle aux Genmoji dans iOS 27. La nouvelle version suggérera automatiquement des emojis générés à partir de vos photos et de vos habitudes de frappe, sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Lancés en grande pompe avec iOS 18.2 en 2024, les Genmoji n’ont jamais vraiment trouvé leur public. L’idée était pourtant séduisante : générer des emojis personnalisés à partir d’une simple description textuelle, grâce aux modèles d’image d’Apple Intelligence. Mais entre une qualité inégale, un accès peu intuitif et une proposition de valeur que beaucoup d’utilisateurs n'ont pas su s’approprier, la fonctionnalité est restée en marge des usages. Apple semble en avoir tiré les leçons. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 27 introduira une version proactive des Genmoji, qui n’attendra plus que vous fassiez le premier pas.
Des Genmoji suggérés par l’IA pour personnaliser vos messages
La nouveauté porterait un nom explicite : Suggested Genmoji. Le principe consisterait à générer automatiquement des propositions d’emojis personnalisés directement depuis le clavier, sans que l’utilisateur n’ait à rédiger une description ou à ouvrir un menu dédié. Une description repérée dans les réglages clavier d’iOS 27 précise que « les Genmoji suggérés sont créés à partir de vos photos et de vos expressions fréquemment tapées ».
Le fonctionnement s’apparenterait aux suggestions d'emojis classiques qui apparaissent déjà lors de la saisie, à la différence que les propositions seront générées à la volée et personnalisées en fonction du contenu de votre photothèque et de vos habitudes d’écriture. Un emoji qui vous ressemble, construit à partir de ce que vous photographiez et des mots que vous utilisez le plus souvent.
La fonctionnalité resterait optionnelle. Un nouveau bouton dans les réglages du clavier permettra de désactiver entièrement les suggestions automatiques, pour ceux qui préfèrent garder la main sur ce qu’ils partagent ou qui ne souhaitent pas qu’Apple analyse leur photothèque à cette fin.
Un second souffle pour un gimmick marketing qui n’a jamais vraiment séduit
Ce repositionnement ne doit rien au hasard. Genmoji n’a pas vraiment séduit les consommateurs depuis son introduction en 2024, malgré les affirmations contraires de certains dirigeants d’Apple. iOS 26 avait déjà tenté d’élargir l’attrait de la fonctionnalité en permettant de fusionner deux emojis existants en un seul Genmoji personnalisé. IOS 27 va plus loin en supprimant le principal frein à l’adoption : l’effort de départ.
La question qui reste en suspens est celle de la pertinence des suggestions. Un système qui génère des emojis contextuellement cohérents, capables de comprendre la situation d’une conversation et d’y répondre avec un visuel adapté, pourrait changer la donne. Un système qui produit des propositions aléatoires ou décalées risque au contraire d’aggraver la désaffection. Apple a également amélioré l’IA derrière Genmoji pour des résultats plus précis et des images de meilleure qualité, et ajouté la prise en charge des Genmoji dans les réactions Tapback.
La WWDC du 8 juin sera l’occasion de voir si cette évolution tient ses promesses dans des conditions réelles.