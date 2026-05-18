La nouveauté porterait un nom explicite : Suggested Genmoji. Le principe consisterait à générer automatiquement des propositions d’emojis personnalisés directement depuis le clavier, sans que l’utilisateur n’ait à rédiger une description ou à ouvrir un menu dédié. Une description repérée dans les réglages clavier d’iOS 27 précise que « les Genmoji suggérés sont créés à partir de vos photos et de vos expressions fréquemment tapées ».

Le fonctionnement s’apparenterait aux suggestions d'emojis classiques qui apparaissent déjà lors de la saisie, à la différence que les propositions seront générées à la volée et personnalisées en fonction du contenu de votre photothèque et de vos habitudes d’écriture. Un emoji qui vous ressemble, construit à partir de ce que vous photographiez et des mots que vous utilisez le plus souvent.

La fonctionnalité resterait optionnelle. Un nouveau bouton dans les réglages du clavier permettra de désactiver entièrement les suggestions automatiques, pour ceux qui préfèrent garder la main sur ce qu’ils partagent ou qui ne souhaitent pas qu’Apple analyse leur photothèque à cette fin.