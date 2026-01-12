On connait la liste préliminaire des candidats pour la future version Emoji 18.0, attendue à la rentrée prochaine, qui compte une vingtaine de nouvelles émoticônes, dont l'indispensable cornichon.
Petits visages jaunes, mains expressives et symboles parfois improbables : les emojis ont envahi nos discussions depuis quelques années déjà, au point de parfois remplacer phrases, nuances… et réflexion. Nés comme de simples compléments visuels, ils sont devenus un langage à part entière, universel, capables d’exprimer une émotion, une idée, ou un message entier en un seul pictogramme.
Les nouveaux acteurs d'Emoji 18.0 se montrent
Au fil des années, le Consortium Unicode continue d’enrichir son catalogue d’emojis, au terme d’un processus de sélection particulièrement rigoureux. L'objectif : accompagner l’évolution des usages numériques et offrir toujours plus de nuances dans nos échanges quotidiens, devenus largement dominés par la messagerie instantanée et autres commentaires en tout genre.
En ce début d’année, les prochaines nouveautés se précisent déjà. Elles devraient faire leur apparition sur nos claviers à partir de la rentrée prochaine, venant densifier un catalogue qui flirte désormais avec la barre symbolique des 4 000 emojis disponibles, toutes plateformes confondues.
Officialisation prévue en septembre
Parmi les nouveaux emojis à venir, on devrait retrouver une dizaine de variantes supplémentaires (des tons de peau) pour deux emojis déjà disponibles, mais aussi une petite dizaine de nouveautés.
Parmi ces ajouts, on retrouve notamment un nouveau visage plissant les yeux, que l’on imagine sans peine servir de réplique muette à une plaisanterie douteuse, un geste du pouce pointant alternativement à droite et à gauche, mais aussi des éléments plus neutres ou symboliques comme un papillon, un météore ou encore une gomme.
La sélection comprend également un filet et un phare, avant de se conclure par ce qui s’impose déjà comme l’icône la plus inattendue (et peut-être la plus indispensable) de cette fournée : le cornichon, promis à un avenir radieux dans nos conversations numériques.
Rappelons que les emojis présentés ci-dessus correspondent aux visuels provisoires partagés par le Consortium Unicode.
Une fois ces propositions officiellement validées, les acteurs majeurs comme Apple et Google concevront leurs propres déclinaisons, en s’appuyant sur les descriptions et les designs de référence fournis par le Consortium Unicode.