Parmi ces ajouts, on retrouve notamment un nouveau visage plissant les yeux, que l’on imagine sans peine servir de réplique muette à une plaisanterie douteuse, un geste du pouce pointant alternativement à droite et à gauche, mais aussi des éléments plus neutres ou symboliques comme un papillon, un météore ou encore une gomme.

La sélection comprend également un filet et un phare, avant de se conclure par ce qui s’impose déjà comme l’icône la plus inattendue (et peut-être la plus indispensable) de cette fournée : le cornichon, promis à un avenir radieux dans nos conversations numériques.