Contrairement à ce que l’on pourrait croire, un emoji sous Windows n’est pas une simple image ajoutée à la volée dans un clavier virtuel. C’est un caractère Unicode rendu par une police couleur et un pipeline graphique qui doivent s’adapter à un écosystème hétérogène pour s’afficher correctement aussi bien dans les applications modernes que dans les vieux logiciels Win32. À titre d'information, selon les applications et les navigateurs, le rendu peut aussi reposer sur un jeu d’emojis embarqué plutôt que sur la police de Windows, ce qui explique parfois des écarts d’apparence ou de prise en charge.

Microsoft doit en plus composer avec un écosystème particulièrement vaste. Les emojis de Windows doivent s’afficher correctement dans Teams, Outlook ou les versions web de Microsoft 365, alors que ces environnements ne progressent pas tous au même rythme. Certains adoptent rapidement les nouvelles spécifications Unicode, d’autres traînent plusieurs versions de retard. Les utilisateurs et utilisatrices eux-mêmes n’installent pas toujours les dernières mises à jour de Windows ou des applications, ce qui multiplie les combinaisons possibles et augmente mécaniquement le risque de dysfonctionnements ou de rendus incohérents.

À cela s’ajoutent aussi des contraintes moins visibles, mais tout aussi déterminantes : la recherche et les suggestions clavier doivent reconnaître les nouveaux pictogrammes, la synthèse vocale les énoncer correctement pour l’accessibilité, les filtres de contenu les prendre en compte, sans oublier les variations de genre et de couleur de peau. La prise en charge ne se limite donc pas à activer Unicode. Elle suppose aussi la mise à jour de la police couleur, du moteur de rendu et des données de référence, comme celles issues du CLDR (noms, mots-clés, annotations), qui servent à nommer les caractères, faciliter la recherche et alimenter les fonctions d’accessibilité.

Bref, autant de paramètres à prendre en compte et à faire évoluer de concert pour qu’un ajout aussi bête que de nouveaux émojis ne vienne pas faire dérailler l’expérience ou malmener des fonctions qu’on n’imaginerait pas concernées.