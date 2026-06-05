Apple aurait qualifié en interne le nouveau Siri de « bêta » et de « preview », soit un aperçu non finalisé. Une terminologie qui ne serait pas cantonnée aux couloirs de Cupertino : elle pourrait bien se retrouver dans la communication grand public au moment du lancement. Le constructeur envisagerait également de mettre en place une liste d’attente pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, une démarche déjà adoptée lors du déploiement initial d’Apple Intelligence en 2024.

À l’époque, les premières capacités d'Apple Intelligence avaient été introduites avec iOS 18.1, sans pour autant être disponibles immédiatement pour tous. Les utilisateurs devaient s’inscrire via l’application Réglages pour rejoindre une file d'attente officielle, baptisée « Apple Intelligence Waitlist », avant d’obtenir l’accès.Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un précédent isolé : le Siri original avait lui aussi conservé l’étiquette « bêta » pendant deux années complètes après sa sortie en 2011.