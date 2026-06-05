Apple s’apprête à dévoiler une version entièrement repensée de Siri à la WWDC. Mais selon Bloomberg, les utilisateurs impatients d’en profiter pourraient d’abord devoir passer par une liste d’attente.
Dans quelques jours, la conférence annuelle des développeurs Apple ouvrira ses portes, et iOS 27 sera au centre de toutes les attentions. La firme de Cupertino promet une refonte majeure de son assistant vocal, bâtie sur une architecture inédite intégrant les modèles Gemini de Google. Une évolution considérable sur le papier, mais dont l’accès pourrait s’avérer moins immédiat qu’espéré. Bloomberg vient en effet de publier un vaste récapitulatif des annonces attendues, et l’un des détails mérite qu’on s’y attarde : le nouveau Siri ne serait pas forcément accessible à tous dès le premier jour. Qui pourra en profiter, et dans quelles conditions ?
Une liste d’attente, comme pour Apple Intelligence en 2024
Apple aurait qualifié en interne le nouveau Siri de « bêta » et de « preview », soit un aperçu non finalisé. Une terminologie qui ne serait pas cantonnée aux couloirs de Cupertino : elle pourrait bien se retrouver dans la communication grand public au moment du lancement. Le constructeur envisagerait également de mettre en place une liste d’attente pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, une démarche déjà adoptée lors du déploiement initial d’Apple Intelligence en 2024.
À l’époque, les premières capacités d'Apple Intelligence avaient été introduites avec iOS 18.1, sans pour autant être disponibles immédiatement pour tous. Les utilisateurs devaient s’inscrire via l’application Réglages pour rejoindre une file d'attente officielle, baptisée « Apple Intelligence Waitlist », avant d’obtenir l’accès.Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un précédent isolé : le Siri original avait lui aussi conservé l’étiquette « bêta » pendant deux années complètes après sa sortie en 2011.
Un déploiement progressif justifié par l’ampleur du changement
Cette approche prudente s’explique aisément au regard de l’ampleur du bouleversement technologique engagé. Le nouveau Siri reposera pour la première fois sur les modèles Gemini de Google, marquant une rupture franche avec l’architecture précédente. Pour Apple, un déploiement graduel permet de recueillir des retours d’expérience, de surveiller les performances en conditions réelles et de corriger d’éventuels dysfonctionnements avant une diffusion plus large.
La stratégie de la liste d’attente offre également à la marque une forme de contrôle sur la montée en charge des serveurs, un enjeu non négligeable quand des millions d’appareils peuvent solliciter simultanément une infrastructure partiellement externalisée.
Apple n’a pour l’heure rien confirmé officiellement : tous les détails opérationnels seront vraisemblablement dévoilés lors de la WWDC. Une chose semble néanmoins acquise : si le nouveau Siri représente un bond en avant pour l’assistant vocal d’Apple, y accéder en avant-première demandera un peu de patience.