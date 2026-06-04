Apple devrait s’appuyer sur la flotte de processeurs graphiques NVIDIA Blackwell B200 déployée au sein de Google Cloud pour gérer certaines requêtes adressées à Siri. Ces puces, conçues pour les centres de données à grande échelle, représentent ce que NVIDIA propose de plus abouti en matière d’intelligence artificielle : elles permettent d’entraîner et d’exécuter des modèles aux dimensions colossales, avec des gains significatifs en termes de bande passante mémoire et de mise à l’échelle multi-GPU par rapport à la génération précédente, baptisée Hopper.

Concrètement, certaines des questions posées à Siri ne seront plus traitées localement ou via l’infrastructure serveur propriétaire d’Apple, mais acheminées vers des serveurs tiers, ceux de Google, équipés de matériel NVIDIA.

Pour rassurer sur la question de la vie privée, Apple aurait approuvé l’utilisation d’une fonctionnalité spécifique de NVIDIA : le confidential compute (calcul confidentiel). Il s’agit d’un mécanisme de sécurité matériel qui chiffre les données pendant leur traitement actif par les GPU, y compris dans des environnements partagés ou cloud. Selon NVIDIA, ce dispositif garantit la confidentialité et l’intégrité des modèles d’IA déployés sur ses puces, même lorsque ceux-ci tournent à grande échelle sur des infrastructures mutualisées.