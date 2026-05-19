Le planning officiel de la conférence développeurs 2026 d'Apple est désormais connu. La keynote d'ouverture aura lieu le 8 juin prochain avec l'attente de voir enfin Siri et Apple Intelligence franchir un cap.
On en sait un peu plus sur le programme de la WWDC 2026. La conférence développeurs d'Apple s'ouvrira le lundi 8 juin à 19h00, heure française, avec une keynote diffusée en ligne depuis Cupertino et que, bien entendu, nous suivrons en direct sur Clubic. L'événement se tiendra jusqu'au 12 juin et devrait, comme chaque année, servir de rampe de lancement aux prochaines grandes versions logicielles de la marque.
Une keynote très attendue pour Siri et Apple Intelligence
iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27 sont donc attendus au programme. Mais l'enjeu dépasse cette fois la traditionnelle revue des systèmes d'exploitation. Après une année marquée par les promesses, les reports et les attentes autour de l'intelligence artificielle, Apple devra surtout montrer où elle veut aller avec Apple Intelligence, et ce que Siri peut réellement devenir.
Cette conférence du 8 juin, la dernière grande de l'ère Tim Cook (celle de la rentrée pourrait avoir lieu en binôme avec John Ternus, son successeur), devrait donc être le moment choisi par la firme à la pomme pour détailler les prochaines fonctions d'Apple Intelligence et leur intégration sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro.
Pour Apple, l'enjeu est double. Il s'agit à la fois de rattraper une partie du terrain médiatique laissé à Google, Anthropic, OpenAI et Microsoft, et de prouver que son approche plus intégrée de l'IA peut produire des usages concrets, visibles et fiables.
Alors que Google a en début d'année confirmé travailler avec Apple sur des modèles Gemini destinés à de futures fonctions Apple Intelligence, dont un Siri plus personnalisé, la marque ne peut plus se contenter d'une démonstration prudente ou la présentation de quelques fonctions de confort à venir dans ses produits.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- Une dalle parfaitement calibrée et réactive
- Puce M3 qui brille dans toutes les situations
- iPadOS 18 est toujours aussi agréable
Un programme taillé pour les développeurs
Après la keynote, Apple enchaînera avec son Platforms State of the Union à 22h, heure de Paris, un rendez-vous plus technique destiné aux développeurs. La semaine comprendra ensuite plus de 100 sessions vidéo, des Group Labs et des échanges avec les ingénieurs de la marque. Avec son slogan Coming bright up, Apple promet de la lumière aux développeurs et aux utilisateurs de ses produits. Reste à espérer que Siri en profite enfin.