Cette conférence du 8 juin, la dernière grande de l'ère Tim Cook (celle de la rentrée pourrait avoir lieu en binôme avec John Ternus, son successeur), devrait donc être le moment choisi par la firme à la pomme pour détailler les prochaines fonctions d'Apple Intelligence et leur intégration sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro.

Pour Apple, l'enjeu est double. Il s'agit à la fois de rattraper une partie du terrain médiatique laissé à Google, Anthropic, OpenAI et Microsoft, et de prouver que son approche plus intégrée de l'IA peut produire des usages concrets, visibles et fiables.

Alors que Google a en début d'année confirmé travailler avec Apple sur des modèles Gemini destinés à de futures fonctions Apple Intelligence, dont un Siri plus personnalisé, la marque ne peut plus se contenter d'une démonstration prudente ou la présentation de quelques fonctions de confort à venir dans ses produits.