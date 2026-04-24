Apple avait repoussé en mars 2025 le déploiement de la version améliorée de Siri, promettant à l'époque une sortie "dans l'année à venir". En février 2026, la firme avait confirmé à CNBC que cette mise à jour restait bien prévue pour 2026. Des rumeurs évoquaient initialement un lancement au printemps, mais des problèmes de précision auraient conduit Apple à revoir son calendrier interne. La date butoir reste le 31 décembre 2026.

La déclaration de Kurian ne révèle pas grand-chose de nouveau sur le fond : Google Cloud est désormais défini comme le prestataire cloud préféré d'Apple, une formulation déjà utilisée par Google en début d'année. En revanche, ce que la conférence apporte, c'est une confirmation publique et officielle de la part du dirigeant, dans un contexte où Apple restait prudent sur les détails de l'intégration.

La grande inconnue reste toujours la manière et l'endroit où les calculs seront traités. Apple dispose de son propre dispositif, le Private Cloud Compute - un système conçu pour déléguer certaines tâches d'intelligence artificielle à des serveurs distants tout en préservant, selon Apple, la confidentialité des données. En parallèle, Apple aurait demandé à Google d'étudier l'installation de serveurs dans les centres de données de Google pour faire fonctionner Siri. La répartition exacte entre l'infrastructure Apple et celle de Google n'est pas clarifiée. Forcément, cela soulève des interrogations sur le niveau réel de protection des échanges.

Le prochain rendez-vous sera la WWDC, prévue à partir du 8 juin 2026. Apple devrait y présenter iOS 27, dont nous rapportions récemment plusieurs évolutions attendues - des améliorations de Visual Intelligence à de nouveaux usages pour Wallet, en passant par des fonctions satellite. C'est là que Siri devrait faire l'objet d'une première présentation concrète, avant un déploiement attendu à l'automne.