John Ternus est officiellement le nouveau CEO d'Apple. Ingénieur de formation, l'homme devra écrire un nouveau chapitre pour la marque, et préparer l'après-iPhone.
Personne ne s'attendait à une annonce aussi soudaine. Après près de 15 ans comme CEO d'Apple, Tim Cook raccroche les gants. Le dirigeant a officialisé la nouvelle ce lundi 21 avril et confirmé ce que la rumeur murmurait déjà depuis de nombreux mois : John Ternus prendra sa place dès le 1ᵉʳ septembre prochain. L'homme n'est évidemment pas le visage le plus connu du grand public, et pourtant son travail a été fondamental dans la réussite du groupe ces dernières années. L'homme, jusqu'à aujourd'hui responsable de l'ingénierie matérielle, se retrouve propulsé à la tête d'une société dont la capitalisation tutoie les 4 000 milliards de dollars. Ternus doit maintenant maintenir le navire à flot, dans un monde dans lequel l'IA prend de plus en plus de place, et inventer le futur d'Apple, un futur qui pourrait progressivement abandonner l'iPhone.
John Ternus, un vétéran d'Apple en charge du développement matériel
Après des études à l'université de Pennsylvanie, John Ternus intègre Apple en 2001. L'entreprise, dont Steve Jobs vient de reprendre le poste de CEO, est en pleine reconquête depuis le lancement en 1998 de l'iMac, et va dévoiler l'iPod, le baladeur MP3 qui va redonner à la marque ses lettres de noblesse.
Depuis 25 ans, John Ternus a gravi les échelons. Son premier projet est la conception de l'Apple Cinema Display, un moniteur externe pensé pour accompagné les différentes gammes de Mac. Quelques années plus tard, en 2013, il accède au poste de vice-président de l'ingénierie matérielle et supervisera le développement de nouvelles gammes de produits comme les AirPods, les Mac et les iPad. C'est d'ailleurs lui qui sera à la tête de la conception de l'iPad Pro premier du nom. En 2020, il récupère également la supervision de la gamme iPhone, et s'implique dans la création des nouveaux modèles, une activité hautement stratégique pour le groupe. Il accompagne également la transition d'Intel vers les puces Apple Silicon.
En 2021, John Ternus prend du galon et devient vice-président senior de l'ingénierie matérielle, répondant directement à Tim Cook. À ce poste, il a une vue d'ensemble sur l'intégralité de la gamme de produits d'Apple. Plus récemment, il a aussi récupéré la direction de l'équipe design de la marque.
Une nouvelle ère, qui pourrait être celle de l'innovation
Si John Ternus hérite d'une maison en parfaite santé, et dont le chiffre d'affaires n'a jamais été aussi haut, il devra aussi réinventer Apple et prendre des décisions quant à l'avenir de la marque.
On le sait, le constructeur californien a raté le virage de l'intelligence artificielle. Normalement, iOS 27 devrait introduire un nouveau Siri, motorisé par Google Gemini, mais le fossé reste aujourd'hui considérable entre Apple et Google, OpenAI ou encore Anthropic. Le premier chantier de Ternus devrait être de remettre la Pomme dans la course à l'IA, pas forcément sur un plan technique mais sur le plan des usages. C'est la force d'Apple de ne pas arriver première sur une technologie, mais de la rendre pertinente et utile au quotidien.
L'autre dossier, plus ambitieux encore et totalement imbriqué à celui de l'intelligence artificielle, est celui de l'après-iPhone. Apple s'est engagé dans ce qu'elle appelle l'« informatique spatiale » avec l'Apple Vision Pro, mais le casque n'a pas rencontré le succès espéré. La marque développerait une première paire de lunettes connectées, qui pourrait sortir être présentée en 2027, et pourrait poser le premier jalon d'un monde sans iPhone, où l'interface et les fonctions sont accessibles directement devant soi, sans la nécessité d'avoir un téléphone dans la poche.
Avec John Ternus, Apple fait le choix d'un ingénieur aux commandes dont on attend davantage une vision sur l'informatique à dix ou vingt ans, qu'une gestion minutieuse à la Tim Cook. Ce dernier, en tant que futur président du conseil d'administration, se chargera d'ailleurs des rencontres d'Apple avec les politiques et les institutions. Ternus, connu en interne pour trancher et prendre des décisions, contrairement à Cook, aura donc les coudées franches pour ne penser qu'à une chose : l'avenir d'Apple.