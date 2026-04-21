Après des études à l'université de Pennsylvanie, John Ternus intègre Apple en 2001. L'entreprise, dont Steve Jobs vient de reprendre le poste de CEO, est en pleine reconquête depuis le lancement en 1998 de l'iMac, et va dévoiler l'iPod, le baladeur MP3 qui va redonner à la marque ses lettres de noblesse.

Depuis 25 ans, John Ternus a gravi les échelons. Son premier projet est la conception de l'Apple Cinema Display, un moniteur externe pensé pour accompagné les différentes gammes de Mac. Quelques années plus tard, en 2013, il accède au poste de vice-président de l'ingénierie matérielle et supervisera le développement de nouvelles gammes de produits comme les AirPods, les Mac et les iPad. C'est d'ailleurs lui qui sera à la tête de la conception de l'iPad Pro premier du nom. En 2020, il récupère également la supervision de la gamme iPhone, et s'implique dans la création des nouveaux modèles, une activité hautement stratégique pour le groupe. Il accompagne également la transition d'Intel vers les puces Apple Silicon.

En 2021, John Ternus prend du galon et devient vice-président senior de l'ingénierie matérielle, répondant directement à Tim Cook. À ce poste, il a une vue d'ensemble sur l'intégralité de la gamme de produits d'Apple. Plus récemment, il a aussi récupéré la direction de l'équipe design de la marque.