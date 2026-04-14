De son côté, Giannandrea a passé 8 ans chez la firme de Cupertino, en provenance de Google. Et selon Mark Gurman, son départ illustre parfaitement la complexité de la direction d’Apple, qui « fonctionne comme une petite entreprise familiale, avec un nombre restreint de décideurs. Et si vous ne faites pas partie du cercle restreint - auquel il est pratiquement impossible d'accéder -, vous n'avez tout simplement pas suffisamment de pouvoir pour initier de réels changements au sein de l'entreprise », explique-t-il.