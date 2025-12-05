John Giannandrea, recruté chez Google en 2018 avec tambours et trompettes, prendra sa retraite au printemps 2026. Son bilan ? Disons pudiquement qu'il laisse un goût d'inachevé. Siri, censé renaître grâce à Apple Intelligence, a vu son amélioration majeure repoussée après avoir raté les tests de qualité internes. Les résumés de notifications, vitrine supposée du système, se sont révélés si peu fiables qu'il a fallu les désactiver. Pas exactement le triomphe espéré.​

Cette déconvenue explique pourquoi Craig Federighi a récupéré les rênes de Siri début 2025, retirant progressivement l'autorité à Giannandrea. Le message était limpide. Amar Subramanya, transfuge de Google et Microsoft, reprendra le flambeau en janvier. Pendant ce temps, Meta et OpenAI n'hésitent pas à dégainer des contrats faramineux pour débaucher les meilleurs éléments d'Apple. Ruoming Pang, architecte des fondations d'intelligence artificielle maison, aurait reçu une proposition dépassant les 200 millions de dollars sur quatre ans. Face à de telles sommes, la loyauté a ses limites.