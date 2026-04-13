Apple travaillerait sur des lunettes connectées pensées pour un usage quotidien. Plusieurs designs seraient actuellement testés en interne afin de les rendre les plus désirables possibles.
Apple ne veut plus laisser le terrain des lunettes connectées à la concurrence. Après Meta et ses modèles en partenariat avec Ray-Ban, Apple accélérerait à son tour sur ce segment pour rattraper la concurrence et mettre à profit les innovations intégrées à son casque Apple Vision Pro. Mais plutôt que de viser immédiatement la réalité augmentée, la firme adopterait une approche plus pragmatique. Selon Bloomberg, la Pomme veut mettre à profit son expertise du design, et le bon goût de ses équipes, pour proposer un produit simple, discret et surtout facile à porter au quotidien. Un positionnement qui passe notamment par le design.
Quatre styles pour faire des lunettes des accessoires de mode à porter tous les jours
Apple testerait actuellement au moins quatre designs différents pour ses futures lunettes connectées.
Parmi les pistes explorées, on retrouve des montures rectangulaires assez larges, proches de certains modèles classiques du marché (les Ray Ban pour ne pas les citer), mais aussi des versions plus fines et discrètes. D’autres prototypes adopteraient des formes ovales ou circulaires, avec des variantes plus imposantes ou au contraire plus compactes.
L’idée serait de proposer plusieurs styles et coloris, à la manière de l’Apple Watch lors de son lancement. Apple chercherait ainsi à s’adapter à différents usages et préférences esthétiques, avec des finitions évoquées en noir, bleu ou encore marron clair.
Le constructeur miserait également sur des matériaux plus haut de gamme, comme l’acétate, afin de renforcer l’aspect premium et différencier son produit de la concurrence.
Des lunettes connectées, mais sans réalité augmentée dans un premier temps
Contrairement à ce que certains pourraient attendre, ces lunettes ne seraient pas conçues comme un appareil de réalité augmentée. Il s’agirait plutôt d’un accessoire connecté, capable d’afficher des notifications, de capturer des photos ou des vidéos, de diffuser de la musique et d’interagir avec des fonctions d’intelligence artificielle. Le tout en s’appuyant sur un iPhone, qui resterait au cœur de l’expérience et se chargerait de la connexion au web et des différents calculs.
Les lunettes intégreraient notamment des caméras, des microphones et différents capteurs, avec une interface pensée pour fonctionner en complément des autres appareils Apple. Leur positionnement se rapprocherait ainsi d’un mélange entre Apple Watch et AirPods.
Apple envisagerait une présentation dès la fin de l’année ou début 2027, pour une commercialisation quelques mois plus tard. À plus long terme, des modèles plus avancés intégrant de véritables fonctionnalités de réalité augmentée resteraient en développement, mais leur arrivée ne serait pas attendue avant plusieurs années.