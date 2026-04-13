Apple testerait actuellement au moins quatre designs différents pour ses futures lunettes connectées.

Parmi les pistes explorées, on retrouve des montures rectangulaires assez larges, proches de certains modèles classiques du marché (les Ray Ban pour ne pas les citer), mais aussi des versions plus fines et discrètes. D’autres prototypes adopteraient des formes ovales ou circulaires, avec des variantes plus imposantes ou au contraire plus compactes.

L’idée serait de proposer plusieurs styles et coloris, à la manière de l’Apple Watch lors de son lancement. Apple chercherait ainsi à s’adapter à différents usages et préférences esthétiques, avec des finitions évoquées en noir, bleu ou encore marron clair.

Le constructeur miserait également sur des matériaux plus haut de gamme, comme l’acétate, afin de renforcer l’aspect premium et différencier son produit de la concurrence.