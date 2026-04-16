Comme l’indique The Information, moins de 200 ingénieurs travaillant sur Siri devraient participer à un bootcamp de plusieurs semaines dédié au développement assisté par intelligence artificielle.

Cette formation permettrait de se familiariser avec des outils capables de générer du code à grande vitesse, comme ceux proposés par OpenAI ou Anthropic avec Claude Code. Ces technologies bouleversent les méthodes de travail, en permettant aux développeurs de produire davantage de code en moins de temps.

En interne, certains départements d’Apple auraient déjà adopté ces solutions, avec des budgets conséquents alloués à leur utilisation. Cette dynamique aurait mis en lumière un décalage au sein des équipes Siri, poussant Apple à accélérer la montée en compétences. Un comble quand on sait que l’assistant vocal est en retard, en attente de l’intégration d’un modèle de langage.

Pour coder plus vite et plus efficacement, les têtes pensantes d’Apple veulent que leurs employés embrassent l’IA, afin de gagner du temps dans le développement des nouveaux projets.