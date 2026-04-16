Apple tente de rattraper son retard sur l’intelligence artificielle. Une partie des équipes Siri va suivre une formation intensive dédiée au code assisté par IA.
Apple accélère sur l’intelligence artificielle, mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors que la refonte de Siri se fait attendre, la firme de Cupertino revoit en profondeur ses méthodes de développement. Dans ce contexte, elle aurait décidé d’envoyer certains ingénieurs en formation afin de mieux maîtriser les nouveaux outils de programmation dopés à l’IA. Une décision qui en dit long sur les difficultés rencontrées en interne.
Une formation urgente pour apprendre aux développeurs de Siri à utiliser l’IA
Comme l’indique The Information, moins de 200 ingénieurs travaillant sur Siri devraient participer à un bootcamp de plusieurs semaines dédié au développement assisté par intelligence artificielle.
Cette formation permettrait de se familiariser avec des outils capables de générer du code à grande vitesse, comme ceux proposés par OpenAI ou Anthropic avec Claude Code. Ces technologies bouleversent les méthodes de travail, en permettant aux développeurs de produire davantage de code en moins de temps.
En interne, certains départements d’Apple auraient déjà adopté ces solutions, avec des budgets conséquents alloués à leur utilisation. Cette dynamique aurait mis en lumière un décalage au sein des équipes Siri, poussant Apple à accélérer la montée en compétences. Un comble quand on sait que l’assistant vocal est en retard, en attente de l’intégration d’un modèle de langage.
Pour coder plus vite et plus efficacement, les têtes pensantes d’Apple veulent que leurs employés embrassent l’IA, afin de gagner du temps dans le développement des nouveaux projets.
Apple adopte le codage par IA pour gagner du temps sur ses nombreux développements
Cette initiative intervient dans un contexte de remaniement profond des équipes IA chez Apple. Le projet Siri a connu plusieurs retards et ajustements, notamment autour de sa transformation en assistant plus intelligent, capable de rivaliser avec les solutions concurrentes. Apple préparerait une nouvelle version largement basée sur l’IA, attendue lors de la WWDC.
Parallèlement, l’entreprise a revu son organisation interne. La direction de Siri a changé, avec l’arrivée de nouveaux responsables et le départ de figures clés du projet. Une partie des équipes serait désormais dédiée à l’évaluation des performances de l’assistant, tandis qu’un noyau plus restreint continuerait son développement. Cette formation apparaît ainsi comme un levier supplémentaire pour aligner les compétences internes avec les ambitions d’Apple en matière d’intelligence artificielle.
Le ciel devrait d’ailleurs régulièrement s’éclaircir pour Siri. Apple organise le lundi 8 juin 2026 sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la WWDC. Les nouvelles versions d’iOS, macOS et des autres systèmes d’exploitation seront présentées à cette occasion. Contrairement à ses habitudes, le constructeur a d’ores et déjà indiqué que l’IA sera au cœur de cette keynote. Le doute n’est plus permis : Siri et Apple Intelligence dans son ensemble seront les stars de cette année. Réponse dans quelques semaines.