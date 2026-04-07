L'outil de codage star d'Anthropic est accusé de bâcler le travail depuis février. Le problème : cette dégradation survient alors que l'entreprise enchaîne fuite de code source, pannes à répétition et afflux record d'utilisateurs.
Stella Laurenzo, directrice du groupe IA chez AMD, a ouvert vendredi un ticket sur GitHub qui résume le malaise. Son équipe a épluché 6 852 sessions Claude Code, totalisant 234 760 appels d'outils et 17 871 blocs de raisonnement. La conclusion tient en une phrase : « Claude ne peut plus être considéré comme fiable pour des tâches d'ingénierie complexes. »
Claude Code raisonne moins, et AMD sait pourquoi
L'analyse de Laurenzo pointe un coupable précis. Depuis la version 2.1.69 de Claude Code, déployée début mars, Anthropic a activé par défaut la « thinking redaction ». Ce mécanisme masque le contenu du raisonnement interne dans les réponses de l'API. Les tokens de réflexion sont toujours générés, mais l'utilisateur ne voit plus ce que Claude « pense » avant d'agir.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Le problème, selon les données d'AMD, c'est que la profondeur de raisonnement aurait elle-même diminué. Quand le raisonnement est superficiel, Claude prend le chemin le moins coûteux. Modifier du code sans le relire. S'arrêter avant d'avoir terminé. Esquiver les erreurs au lieu de les corriger. Chaque ingénieur senior de l'équipe AMD a confirmé le même constat. Le ticket GitHub a déclenché un torrent de témoignages similaires, sur la plateforme comme sur Reddit.
Laurenzo réclame trois choses à Anthropic. D'abord, la transparence sur un éventuel plafonnement des tokens de raisonnement. Ensuite, l'exposition du nombre de tokens de réflexion utilisés par requête, pour que les utilisateurs puissent surveiller la profondeur de traitement. Enfin, un palier d'abonnement intégrant un raisonnement plus long pour les équipes d'ingénierie. Le modèle actuel ne distingue pas un utilisateur qui consomme 200 tokens de réflexion par réponse d'un autre qui en a besoin de 20 000.
La sanction est déjà tombée. L'équipe IA d'AMD a basculé vers un concurrent, que Laurenzo refuse de nommer en invoquant un accord de confidentialité. Dans un secteur où même Microsoft teste Claude Code en interne, perdre un client comme AMD envoie un signal fort. Laurenzo avertit qu'Anthropic n'est plus seul au sommet.
La tempête parfaite : pannes, fuites et croissance incontrôlée
Ce ticket AMD arrive dans un contexte toxique pour Anthropic. Le 31 mars, le code source intégral de Claude Code a fuité via un fichier source map publié par erreur sur le registre npm. Près de 512 000 lignes de TypeScript exposées. Anthropic a ensuite provoqué un tollé sur GitHub en supprimant 8 100 dépôts dans sa tentative de nettoyage, dont des forks parfaitement légitimes. En février, l'entreprise avait déjà coupé l'accès aux applications tierces utilisant les abonnements Pro et Max, s'aliénant une partie de sa communauté de développeurs.
Le tout sur fond de croissance explosive. Après le bras de fer avec le Pentagone sur l'usage militaire de Claude, la base d'utilisateurs a explosé. Les actifs quotidiens sont passés de 4 millions en janvier à 11,3 millions début mars. Un million d'inscriptions par jour pendant une semaine entière. Le trafic web a bondi de 297 % en un an. Claude est devenu l'application la plus téléchargée aux États-Unis et dans 15 autres pays, France comprise.
Cette popularité a un prix. Les pannes se sont multipliées : incidents majeurs les 25, 26 et 27 mars, puis les 31 mars, 1er, 3 et 6 avril. Le 6 avril, plus de 8 000 utilisateurs ont signalé des problèmes sur Downdetector. L'uptime de claude.ai en mars est tombé à 98,21 %, loin des standards attendus pour un service professionnel.
Or, les abonnements Pro (20 dollars par mois) et Max (100 à 200 dollars) sont massivement subventionnés par rapport au coût réel des tokens consommés via l'API. Un développeur intensif sur Claude Code peut brûler en une journée l'équivalent de plusieurs centaines de dollars en tokens API. Le tout pour un forfait mensuel fixe. Ce modèle fonctionne tant que la base d'utilisateurs reste gérable. Quand elle triple en deux mois, l'équation économique se retourne. Le ticket AMD pose la question sans la formuler. Anthropic bride-t-elle le raisonnement pour absorber la charge ? Ou la dégradation est-elle un dommage collatéral de mises à jour précipitées ?
Abonnements trop bon marché, API trop chère pour les indépendants : le juste milieu reste introuvable. Et c'est la qualité qui paie l'addition.