Le problème, selon les données d'AMD, c'est que la profondeur de raisonnement aurait elle-même diminué. Quand le raisonnement est superficiel, Claude prend le chemin le moins coûteux. Modifier du code sans le relire. S'arrêter avant d'avoir terminé. Esquiver les erreurs au lieu de les corriger. Chaque ingénieur senior de l'équipe AMD a confirmé le même constat. Le ticket GitHub a déclenché un torrent de témoignages similaires, sur la plateforme comme sur Reddit.

Laurenzo réclame trois choses à Anthropic. D'abord, la transparence sur un éventuel plafonnement des tokens de raisonnement. Ensuite, l'exposition du nombre de tokens de réflexion utilisés par requête, pour que les utilisateurs puissent surveiller la profondeur de traitement. Enfin, un palier d'abonnement intégrant un raisonnement plus long pour les équipes d'ingénierie. Le modèle actuel ne distingue pas un utilisateur qui consomme 200 tokens de réflexion par réponse d'un autre qui en a besoin de 20 000.

La sanction est déjà tombée. L'équipe IA d'AMD a basculé vers un concurrent, que Laurenzo refuse de nommer en invoquant un accord de confidentialité. Dans un secteur où même Microsoft teste Claude Code en interne, perdre un client comme AMD envoie un signal fort. Laurenzo avertit qu'Anthropic n'est plus seul au sommet.