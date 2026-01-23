Microsoft déploie l'agent conversationnel Claude Code, d'Anthropic, au sein de ses propres équipes Windows et Microsoft 365. Un virage étonnant, quand le géant propose GitHub Copilot à ses clients.
Faites ce que je dis, pas ce que je fais, pourrait-on dire chez Microsoft. La firme de Redmond, qui vend GitHub Copilot comme la solution de codage par intelligence artificielle à sa clientèle, vit un étrange paradoxe puisqu'elle pousse ses propres troupes à adopter Claude Code, l'assistant concurrent développé par Anthropic. Des milliers d'employés, même sans aucune compétence en programmation, reçoivent désormais la consigne de tester cet outil. Mais attention, Microsoft n'avance pas masquée.
Claude Code progressivement adopté au sein des équipes de Microsoft
En juin dernier, Microsoft a intégré les modèles Claude Sonnet 4 d'Anthropic dans sa division développeurs, avant de les proposer aux utilisateurs payants de GitHub Copilot quelques mois plus tard. Mais aujourd'hui, le mouvement change d'échelle. L'équipe CoreAI, ce nouveau groupe d'ingénierie piloté par Jay Parikh, transfuge de Meta, expérimente Claude Code depuis plusieurs mois déjà, comme l'explique The Verge.
La semaine dernière, c'est carrément la division « Experiences + Devices » qui a été invitée à installer l'outil. On parle ici des équipes qui développent Windows, Microsoft 365, Teams, Bing, Edge, Outlook ou Surface. Autant dire le cœur névralgique de l'entreprise. Et la consigne n'est pas réservée aux codeurs, car les designers et chefs de projet, zéro expérience technique au compteur, sont aussi encouragés à prototyper directement leurs idées.
Tout a été mis au clair. Les ingénieurs logiciels doivent désormais utiliser simultanément Claude Code et GitHub Copilot, puis transmettre leurs retours comparatifs. Si les résultats convainquent, Microsoft pourrait même vendre Claude Code à ses clients Azure. Imaginez alors l'ironie, le géant commercialiserait l'outil concurrent de sa propre solution phare. Pourtant, 91% des équipes d'ingénierie utilisent déjà GitHub Copilot au quotidien. Au moins, on ne pourra pas taxer ici Microsoft de pratiques anticoncurrentielles. Enfin…
Anthropic devient un partenaire stratégique de premier plan
Si vous pensiez Anthropic davantage proche d'Amazon ou de Google, sachez que Microsoft figure aujourd'hui parmi les plus gros clients de la firme américaine (500 millions de dollars par an), révèle The Information. Plus surprenant encore, l'entreprise comptabilise la vente de modèles Anthropic dans les quotas commerciaux d'Azure. Une exception rarissime, habituellement réservée aux produits maison ou à ceux d'OpenAI, le partenaire historique.
L'accord conclu en novembre dernier fut révélateur. Microsoft Foundry donne accès aux modèles Claude Sonnet 4.5, Opus 4.1 et Haiku 4.5. En échange, Anthropic s'engage à débourser 30 milliards de dollars en capacité de calcul Azure. Oui, 30 milliards. De quoi relativiser le discours officiel de Frank Shaw, responsable communication de Microsoft, qui assure qu'OpenAI reste le partenaire principal et qu'ils testent simplement les produits concurrents.
Reste à poser une question un poil fâcheuse. Que deviennent les développeurs juniors dans cette équation ? L'industrie tech redoute déjà la disparition progressive de ces postes, grignotés par des agents IA autonomes capables de générer du code. Avec l'adoption massive de Claude Code, y compris pour des non-développeurs, Microsoft accélère vers ce futur controversé où l'IA prend progressivement les commandes.