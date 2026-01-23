Faites ce que je dis, pas ce que je fais, pourrait-on dire chez Microsoft. La firme de Redmond, qui vend GitHub Copilot comme la solution de codage par intelligence artificielle à sa clientèle, vit un étrange paradoxe puisqu'elle pousse ses propres troupes à adopter Claude Code, l'assistant concurrent développé par Anthropic. Des milliers d'employés, même sans aucune compétence en programmation, reçoivent désormais la consigne de tester cet outil. Mais attention, Microsoft n'avance pas masquée.